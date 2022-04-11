الكبيرة فحت وجوني أصحاب لعبة السبيط في مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 10

مفاجأة كبيرة شهدها مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 10 من خلال إعلان أصحاب لعبة السبيط عن أنفسهم، وهم جوني أخ الكبير أوي والكبيرة فحت، حيث أزال كل منهما القناع لإعلان هويته للكبير أوي.

حيث قام الدكتور ربيع بإخبار مسئولي اللعبة عن نية الكبير أوي وأولاده العترة وجوني في الهرب من مكان اللعبة، وبعد أن فشل الكبير أوي في الهرب وعاد لنفس مكان اللعبة، أخبره جوني والكبيرة فحت أنهم أصحاب لعبة السبيط، في مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 10.

أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل الكبير أوي 6

بدأت الحلقة العاشرة من مسلسل الكبير أوي 6 بلعبة البلي التي فاز فيها الدكتور ربيع على شريكه فزاع، وتنازل شريك الكبير أوي له ليفوز في اللعبة، كما ضحت مربوحة بحياتها من خلال استبدال الكيس الخاصة بالبلي الخاصة بها مع شنطة العترة ابن الكبير أوي.

وبعدها حاول الكبير أوي مع ولديه جوني والعترة أن يقوموا بالهروب من مكان اللعبة بعد أن ضحت مربوحة بحياتها، لكن باءت المحاولة بالفشل ثم اكتشف الكبير أوي المفاجأة الخاصة باللعبة وهي أن جوني والكبيرة فحت هم مسئولي لعبة السبيط.