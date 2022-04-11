لو موظف و«مبتترقاش».. اعرف موانع ترقية الموظف عشان ما تتفاجئش

قد لا يحصل موظف ما على الترقية في العمل ولا يعرف سبب ذلك حتى إن البعض يقترف نفس الأخطاء ويقع فيها ويُمنع مرارا وتكرارا من الترقية دون أن يعلم أنه يقوم بإجراءات تحول بينه وبين الحصول على الترقية المناسبة بعد سنوات العمل، إلا أن قانون الخدمة المدنية أوضح هذا الشأن.

وبحسب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، فإنه وفقا لمواد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية فإن الباب الرابع المتعلقبالترقية والنقل والندب والإعارة تناول ذلك في الآتي:

موانع ترقية الموظف

- إذا كان معاراً إلا بعد عودته من الإعارة.

- إذا كان حاصلا على إجازك بدون أجر إلا بعد عودته من الإجازة بإستثناء الإجازة المرضية وإجازة رعاية الطفل.

- إذا كان وقع عليه جزاء الخصم من الأجر لمدة نزيد على عشرة أيام أو جزاء أشد قبل محو الجزاء الموقع عليه.

- إذا كان محالا إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو موقوفا عن العمل وذلم طوال مدة الإحالة أو الوقف ولا يجوز في هذه الحالة تأخير ترقيةالموظف لمدة تزيد عن سنتين .

حالات سبب في إنهاء خدمة الموظف

ووفق المادة 69 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، فإن هناك أسباب لإنهاء الخدمة لأي موظف بـ الجهاز الإداري للدولة وهي:

1- أن يكون تم الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار.

2 - أن يثبت التحاقه بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية.

3 - إذا أقدم على فقدان الجنسية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى.

4 - أن يمون تم انقطاعه عن العمل بدون إذن خمسة عشر يومًا متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يومًا التالية ما يثبت أنالانقطاع كان بعذر مقبول.

5- أن يتم الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يومًا غير متصلة في السنة.

6- بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتباراتيقدرها مد الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات.

7- أن يقدم الاستقالة.

8 - أن يتم الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة.

9- وأخيرا إذا وقعت الوفاة وفي هذه الحالة يُصرف ما يعادل الأجر الكامل لمدة شهرين لمواجهة نفقات الجنازة وذلك للأرمل أو لأرشد الأولادأو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات.