عاجل.. المشدد 5 سنوات للمتهمين بتهديد فتاة بصور خادشة بالزاوية الحمراء

قضت الدائرة 14 شمال، بمحكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، معاقبة متهمين، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، لإدانتهما بإفشاء أمور مخدشة للشرف تخص إحدى السيدات بالزاوية الحمراء.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد رضا محمد وعضوية المستشارين يحي عادل عبداللطيف وحاتم عبدالفتاح أبو شنب، وأمانة سر رفاعي فهمي رفاعي.

تفاصيل القضية

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 10612/407 لسنة 2021 جنايات الزاوية الحمراء والمقيدة برقم 2678 لسنة 2021 كلي شمال القاهرة، قيام المتهمين «دسوقي. م. أ»، «محمد.ح.ع»، في غضون عام 2019 بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، هددا المجني عليها «رانيا.ف.ع»، كتابة بإفشاء أمور خادشة بالشرف تخصها بأن قاما بمراسلتها هاتفيا عبر تطبيق الواتس آب مهددين إياها بنشر الصور الخاصة بها «صور بملابس منزلية» وبثها على شبكة المعلومات الدولية وكان تهديدهما مصحوبا بطلب الحصول على مبالغ مالية نظير عدم النشر، على النحو المبين بالتحقيقات.

حساب إلكتروني على واتساب

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمان أنشئا واستخدما حساب إلكتروني على أحد مواقع التواصل الاجتماعي الواتساب بقصد تسهيل ارتكاب الجريمتين محل الاتهام السابق واللاحق على النحو المبين بالتحقيقات، فضلا عن تسببهما عمدا في إزعاج المجني عليها بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات التليفونية على النحو المبين بالتحقيقات.

وجاء في حيثيات الحكم حسبما استقر في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة، تتحصل في تلقي المجني عليها تهديدات من قبل المتهمان بإفشاء أمور مخدشة بالشرف تخصها بأن قاما المتهمان بمراسلتها هاتفيا عبر تطبيق الواتس آب مهددين إياها بنشر الصور الخاصة بها «صور بملابس منزلية»، وبثها عبر شبكة المعلومات الدولية وكان تهديدهما مصحوبا بطلب الحصول على مبالغ مالية نظير عدم النشر مما تسبب في ازعاجها على النحو المبين بالتحقيقات.

وبناء على ما تقدم وترتيبا عليه فإنه يكون قد ثبت للمحكمة على وجه القطع واستقر في وجدانها على وجه الجزم واليقين أن المتهمان قاما بالاتهامات المنسوبة إليهما، لذلك قضت المحكمة بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وإلزامهما المصاريف الجنائية.