ماكرون والانتخابات الرئاسية الفرنسية.. من المرشح الأقرب؟

تصدر الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، نتائج الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية والتي جرت أمس الأحد، إذ حصل على 27,85% من أصوات الناخبين، متقدما على مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن، التي حصلت على 23,15 %، ومن المقرر أن يواجهها في الدورة الثانية من انتخابات الرئاسة.

وبشأن المرشحين في الانتخابات الرئاسية الفرنسية، أمام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خرج مرشح اليسار الراديكالي، جون لوك ميلونشون من السباق الرئاسي بعد حصوله على 21,95 %، وفقا لما أوضحت النتائج النهائية الصادرة عن وزارة الداخلية.

ماكرون حصل على 27 % من الأصوات

وأوضحت وزارة الداخلية الفرنسية، أن نسبة المقاطعة للانتخابات بلغت 26,31 % من الناخبين المسجلين.

وتعد نسبة المقاطعة أعلى نسبة لدورة أولى من انتخابات رئاسية، إذ سجلت نسبة المقاطعة 28,4% عام 2002.

وقال الرئيس إيمانويل ماكرون، إن فرنسا وأوروبا تواجهان لحظة حاسمة، مضيفا أنه بإمكان الفرنسيين التعويل عليه، محذرا من انتخاب منافسته لوبان.

نسبة مقاطعي الانتخابات بلغت 26,31 %

وأشار ماكرون إلى أنه في حال وصلت منافسته لوبان إلى قصر الإليزيه فإن برنامجها سيؤدي إلى إبعاد المستثمرين.

وتوقع منظمو استطلاعات إيفوب تقاربا شديدا في نتيجة جولة الإعادة، مع حصول ماكرون على 51 % مقابل 49 % للوبان.

يشار إلى أنه في العام 2017، حصل ماكرون على 66.1 % من الأصوات.

الشيوعيون أعلنوا دعمهم لإيمانويل ماكرون

فيما أعلن اليمين والشيوعيون والاشتراكيون والخضر دعمهم لإيمانويل ماكرون، في مواجهة مارين لوبان، التي حظيت بدعم مرشح اليمين المتطرف الآخر إريك زيمور.