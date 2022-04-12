رئيس الاستطلاع: عبد الناصر كان يستقبل العائدين من سيناء بنفسه

قال اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، إن الاستطلاع بدأ في 5 يونيو 1967، بعد القرار بالانسحاب من سيناء، عقب ضرب القوات الإسرائيلية للطائرات المصرية في مطاراتها دون أي اشتباكات بين الجيشين، وتم الانسحاب بشكل عام في 10 يونيو، واصطاد الطيران الإسرائيلي بعض القوات المصرية.

بقاء قوات الاستطلاع

وأضاف «سالم»، خلال مداخلة في برنامج «التاسعة»، الذي يُعرض على القناة الأولى، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أنه تم نسف الكباري بعد عبور القوات المسلحة من أجل منع عبور السيارات والمجنزرات الإسرائيلية وبقت بعض قوات الاستطلاع وعملت على إبلاغ القوات المصرية بالجديد عن العدو الإسرائيلي، وتم أخذ قرار بعدم سحب هذه القوات مع دعمها بأفراد جدد تتغير كل أسبوعين وتقديم إمداد لهم، متابعا: «الزعيم الراحل جمال عبد الناصر كان حريص على استقبال قادة المجموعات في أيام النكسة ويقعد معاهم ويسمع منهم وده كان رافع روحهم المعنوين جدا».

شهادة موسى ديان

وواصل: «الست سنوات من يونيو 1967 حتى أكتوبر 1973 لم يخلو جبل من مجموعة الاستطلاع المصري، وده اللي قال عنهم وزير الدفاع الإسرائيلي موشى ديان، مصر كانت تمتلك رادادت بشرية بتشوف بعينها وتفكر وتحلل، ومن أغسطس 1970 لحد أكتوبر 1973 مبقاش في طيران بيخش يصور بس الاستطلاع كان شغال في صمت واللي اد المعلومات عشان الحرب تقوم والطائرات ضربت بنسبة نجاح 100%، القذائف كانت بتنزل بمنتهى الدقة، وانا كنت واحد مستمر 180 يوم مع 120 مجموعة تانية بعد بداية الحرب».