كريمة: النبي لم يمدح جيشا قط إلا الجيش المصري.. وحققنا انتصارات عديدة في رمضان

قال الشيخ الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إن شهر رمضان شهد 4 انتصارات مصرية، كان آخرها حرب 6 أكتوبر 1973، لافتا إلى أن النبي محمد، لم يمدح جيش قط، إلا الجيش المصري.

انتصارات المصريين في حرب أكتوبر

أضاف «كريمة»، خلال استضافته في برنامج «التاسعة»، الذي يُعرض على القناة الأولى مساء أمس، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أنه كان هناك 3 انتصارات مصرية في شهر رمضان وكان أولها 1260 ميلاديا عندما هزم الجيش المصري التتار في فلسطين، أما الانتصار الثاني كان عام 1268 ميلاد عندما الجيش الجيش المصري بقيادة الظاهر بيبرس على التتار، ما الانتصار الثالث 1303 ميلاديا وانتصر أيضا الجيش المصري على التتار ونجا المشرق العربي من التدمير والإهلاك.

رؤية النبي في المنام يعبر قناة السويس

وتابع أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر: «4 انتصارات للمصريين وليس للعرب أو المسلمين، سبحان الله الثلاث انتصارات دول كانوا في رمضان للدفاع عن المشرق العربي، وبعدها جيه الانتصار الرابع في رمضان بعبور الجيش المصري خط بارليف وقناة السويس وإطلاق تكبيرات الله وأكبر، وأنا عاصرت هذه الحرب الباسلة».

واختتم: «أنا تلميذ الشيخ عبد الحليم محمود، وكنت بدرس على يده التصوف الإسلامي في الجامع الأزهر، ولعب دور مهم أوي في الحشد المعنوي، بعد ما شاف رؤية صادقة أن النبي محمد يعبر قناة السويس وأتصل بعدها بالرئيس محمد أنور السادات ليخبره بالأمر، فقال له لو كان الأمر كذلك يبقى قاربنا للحرب، وأنا عندي مرض في المعدة وعاوز افطر، وافتى بالإفطار لأن النبي في فتح مكة خير الجيش ليفطر من يفطر ويكمل الذي يريد الاستكمال، لكن الملاحظة أنه في يوم 6 أكتوبر وصلت الإشارة الساعة 2 ظهر برخصة الإفطار، تجلت الوحدة الوطنية عندما نطق المسلم والمسيحي بشعار الله وأكبر، الجبهة تناغمت كلها بالله وأكبر دون أوامر من القيادات، حاجة من ربنا كده».