موعد الإفطار وأذان المغرب يوم الثلاثاء 11 رمضان في محافظة السويس

أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة، موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم 11 رمضان 1443، الموافق الثلاثاء 12 أبريل 2022، في محافظة السويس، ومواقيت الصلوات الأخرى، التي يبحث عنها دائما الأهالي خلال اليوم والليلة، خاصة في شهر رمضان، لمعرفة موعد إنهاء الصوم وبدايته، وأداء الصلوات الخمس، لذلك تقوم «الوطن» بنشر تلك المواقيت.

موعد الإفطار وأذان المغرب 11 رمضان في السويس

جاء في بيان الهيئة المصرية العامة للمساحة، أن موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم الثلاثاء 11 رمضان 1443 هجريا، 12 أبريل 2022 ميلادي، سيحين في تمام الساعة 6:15 مساء، حسب التوقيت المحلي لمدينة السويس، وهو ما يبحث عنه ويتابعه سكان المحافظة، إذ ينهون صومهم بالإفطار فى ذلك التوقيت.

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 11 رمضان 12 من أبريل

وبالنسبة للصلوات المختلفة، وموعد أذان كل صلاة على مدار اليوم الثلاثاء 11 رمضان، 12 من أبريل، جاءت حسب التوقيت المحلي لمحافظة السويس، وإعلان الهيئة المصرية العامة للمساحة، كالآتي:

صلاة الفجْر تحين فى تمام الساعة 3:57 صباحا، الشروق موعده 5:27 صباحا، فيما يأتي موعد أذان الظهر في تمام الساعة 11:51 صباحا، وأذان العصر يحين موعده عند 3:25 مساء، أما أذان المغرب، فيحين عند الساعة 6:15 مساء، وصلاة العشاء في تمام الساعة 7:35 مساءً.