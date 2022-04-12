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مواعيد عرض مسلسل أحلام سعيدة بطولة يسرا الحلقة 11 والقنوات الناقلة

كتب:

منة الصياد
12:02 م | الثلاثاء 12 أبريل 2022
مسلسل أحلام سعيدة

مسلسل أحلام سعيدة

تشهد مواعيد عرض مسلسل أحلام سعيدة بطولة يسرا الحلقة 11 والقنوات عمليات بحث مستمرة من قبل متابعي ومشاهدي العمل، انتظارا لاستكمال الأحداث المشوقة التي اختتمت بها حلقة أمس الاثنين.

مواعيد عرض مسلسل أحلام سعيدة بطولة يسرا الحلقة 11 والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن يتم عرض الحلقة 11 من مسلسل أحلام سعيدة على قناة ON E في المواعيد التالية:

- العرض الأول الساعة 8:25 مساء.

- وتأتي الإعادة الأولى الساعة 5:30 صباحا.

- بينما يعاد عرض الحلقة للمرة الثانية الساعة 10:50 صباحا.

ملخص أحداث الحلقة 10 من مسلسل أحلام سعيدة

وشهدت حلقة أمس، مفاجآت عدة، بعد أن كشفت الأحداث أن شيرين، التي تجسد دورها غادة عادل، هي من قامت بحادث السيارة الذي تعرضت له ديدي وتلعب دورها يسرا، وتسببت في فقدان الأخيرة لبصرها.

وبذلك كشفت الأحداث سبب محاولات شيرين المستمرة في مساعدة ديدي، كي تسترد بصرها مرة أخرى، وهو شعورها بالذنب تجاه الأخيرة لما سببته لها من متاعب.

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