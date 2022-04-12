أهم أحداث المحافظات.. تطوير خطوط مصنع تدوير قمامة بـ10 ملايين جنيه بالمحلة

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد ومنة الشرقاوي، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «جولة في المحافظات.. تطوير 4 خطوط بمصنع تدوير القمامة بـ10 ملايين جنيه بالمحلة»، حيث شهدت محافظات مصر، أمس، مجموعة من الأخبار المهمة، فقد بدأت محافظة أسوان أعمال رصف وتطوير الشوارع الداخلية بوسط المدينة، بهدف تسهيل الحركة المرورية، وتحويل وسط المدينة إلى بانوراما جمالية.

محافظ الغربية يوجه أسطول نقل المخلفات لنقل التراكمات إلى المدفن الصحي

وفي محافظة الغربية، يتم تطوير 4 خطوط بمصنع تدوير القمامة بالمحلة بقيمة 10 ملايين جنيه، ووجه الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية أسطول نقل المخلفات بالمحلة وبعض المراكز الأخرى بالمحافظة؛ لنقل التراكمات إلى المدفن الصحي بمدينة السادات بشكل يومي، إلى حين انتهاء الأعمال بمصنع تدوير القمامة.

حملة للترصد الحشري والمكافحة المتكاملة لنواقل الأمراض بالقليوبية

وفي محافظة القليوبية، فيتم إطلاق حملة للترصد الحشري والمكافحة المتكاملة لنواقل الأمراض، وواصلت فرق مديرية الصحة بالمحافظة عملها بمكافحة الذباب وناقلات الأمراض بجميع أنحاء المحافظة بهدف الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

تشغيل 4 خطوط أتوبيس جديدة في محافظة مطروح

وفي محافظة مطروح، دخلت 4 خطوط أتوبيس جديدة، ضمن مشروع النقل الجماعي لعدد من المناطق تيسيرا على المواطنين، بتوفير وسيلة مواصلة آمنة لعدد من التجمعات البعيدة.