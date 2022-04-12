توفير خدمة استخراج الشهادات المميكنة للصحفيين وأسرهم بالنقابة

أعلنت لجنة الخدمات والتكنولوجيا بنقابة الصحفيين توفير خدمة استخراج الشهادات المميكنة (ميلاد – زواج- وفاة- طلاق) ولذلك لأول مرة، استجابة لرغبة العديد من الزملاء في الفترة الأخيرة، وعلى من يرغب منهم الاستفادة من الخدمة التوجه إلى إسلام محمود مسئول لجنة الخدمات بالدور الرابع بالنقابة، على أن يتمّ الاستلام خلال 24 ساعة وذلك تيسيرًا على الزملاء الصحفيين وأسرهم.

الخدمات المميكنة للصحفيين

كان محمد يحيى يوسف السكرتير العام لنقابة الصحفيين أعلن في وقت سابق توفير مندوب من النقابة لإتمام إجراءات استخراج بطاقة الرقم القومي يختم الاستمارة من النقابة، ثم يذهب بها إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أو الهيئة الوطنية للصحافة، لختمها بختم النسر، وذلك تسهيلًا على الصحفيين من كل المحافظات.

نقابة الصحفيين

ويستلم إسلام محمود مسؤول لجنة الخدمات بـ نقابة الصحفيين استمارات استخراج بطاقة الرقم القومي، تمهيدًا لختمها من الهيئة الوطنية للصحافة، فيما يخص الزملاء في الصحف القومية، أو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، فهو المعني بالصحف الخاصة والحزبية، وذلك بالدور الرابع بمبنى النقابة من الساعة 10 صباحًا وحتى 2 عصرًا يوميًا.