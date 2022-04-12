مراكز علاج الأطفال المصابين بأمراض وراثية بالمجان في كافة المحافظات

بهدف تكوين جيل خالٍ من الأمراض الوراثية، وبناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تواصل وزارة الصحة حملتها ضمن 100 مليون صحة، ومبادرة الرئيس للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لحديثي الولادة، حيث أعلنت الوزارة عن تخصيص 25 مركزاً لعلاج الأمراض الوراثية لحديثي الولادة.

وتهتم المبادرة بتقديم خدمات العلاج والمتابعة الدورية المجانية للأطفال الذين يعانون من أي أمراض وراثية، وتقديم خدمات الدعم والمشورة لأولياء الأمور للحد من احتمالات إنجاب أطفال مصابين وتوعيتهم.

وفي إطار اهتمام أولياء الأمور بالكشف المبكر عن أطفالهم، وتستعرض «الوطن» فيما يلي أبرز مراكز علاج الأطفال المصابين بأمراض وراثية.

مراكز علاج الأطفال المصابين بأمراض وراثية

مركز طبي المحكمة.

مركز طبي روض الفرج.

مركز طبي عين حلوان.

مركز طبي مصر القديمة بمحافظة القاهرة.

مركز طبي الشيخ زايد بمحافظة الجيزة.

عيادة الإرشاد الوراثي بمستشفى أطفال الرمد.

ومركز بمستشفى الطلبة بمحافظ الإسكندرية.

المركز الطبي العام، ومركز رعاية الطفل بمحافظة البحيرة.

مركز بمجمع الإسماعيلية الطبي بمحافظة الإسماعيلية.

مركز طبي منية سندوب بمحافظة الدقهلية.

مركز الإرشاد الوراثي بمحافظة بورسعيد.

مركز طبي كيمان فارس بمحافظة الفيوم.

مركز بمستشفى قوس المركزي مركز الإرشاد الوراثي بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة قنا.

مركز الإرشاد الوراثي، مركز بمستشفى الإيمان، بمحافظة أسيوط.

مركز طبي سعيد بطنطا، بمحافظة الغربية.

مركز طبي شرق النيل، بمحافظة بني سويف.

مركز طبي حي ثالث بمحافظة دمياط.

مركز بمستشفى دراو، بمحافظة أسوان.

وقال الدكتور خالد عطيفي، المدير التنفيذي لمبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية، التابعة لـ وزارة الصحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية منة فاروق، ببرنامج «هذا الصباح» على شاشة «إكسترا نيوز»، إن الأطفال إذا خضعوا لعمل مسحات واكتُشفت الأمراض قبل ظهورها، فهذا يُعد تقدمًا كبيرًا يفيد صحة المواطن، بالإضافة إلى الكشف والتشخيص وتقديم العلاج، وبالتالي يتم منع ظهور المرض ومنع الإعاقة.