ضبط 6 آلاف شخص لعدم الالتزام بارتداء الكمامة خلال 24 ساعة

خلصت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، إلى ضبط 6189 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتمّ التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ6167 شخصًا المقدرة 308,350 جنيه، وتحرير محاضر لـ22 شخصًا لم يسددوا الغرامة.

تحرير 481 مخالفة للمحلات غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية

وحررت وزارة الداخلية، تمّ تحرير 504 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية، بمخالفة قرار الغلق، وضبط 119 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة «الشيشة» بإجمالي مضبوطات 661 أرجيلة.