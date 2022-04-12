الأرصاد الجوية تعلن موعد ارتفاع درجات الحرارة مرة أخرى.. العظمى تصل لـ37

قالت منار غانم عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنَّ الطقس يتسم هذه الأيام بالأجواء الربيعية المعتدلة، إذ تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 26: 29 على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وتكون درجات الحرارة العظمى بين 20 :24 على السواحل الشمالية الشرقية والغربية، وتختلف درجات الحرارة العظمى بين 33:36 على جنوب البلاد.

الأرصاد الجوية توضح موعد ارتفاع درجات الحرارة

وأكدت «منار غانم»، في حديثها لـ«الوطن»، أنَّ الطقس الربيعي المعتدل مستمر حتى نهاية الأسبوع المقبل، على أن تشهد البلاد ارتفاعا في درجات الحرارة مرة أخرى بشكل تدريجي وملحوظ، إذ أنه متوقع أن تتجاوز درجات الحرارة العظمى على القاهرة 30 درجة، ليشهد يوم الأحد المقبل ذروة الارتفاع في درجات الحرارة وتصل العظمى 37 درجة على القاهرة، موضحة أنه سيحدث انخفاضا في الحرارة مرة أخرى كون التغيير في المناخ بين الارتفاع والانخفاض هو أحد أبرز سمات فصل الربيع.

ومن المتوقع أن يكون طقس غدا الخميس دافئًا خلال ساعات النهار على الوجه البحري والقاهرة الكبري، ويكون معتدلًا على السواحل الشمالية الشرقية والغربية، ومائلًا للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، وحار على محافظات جنوب الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء الموافق 13، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي التابع للهيئة العامة للأرصاد الجوية، على النحو التالي:

القاهرة الكبرى جاءت درجة الحرارة العظمى 25 أما الصغرى 14.

وفي الوجه البحري سجلت درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 14.

وأيضا في السواحل الشمالية الغربية سجلت درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 15.

وفي جنوب سيناء جاءت درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 18.

أما شمال الصعيد سجلت درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 16.

وفي جنوب الصعيد سجلت درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 21.