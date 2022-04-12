حكم ابتلاع الريق بعد المضمضة.. دار الإفتاء توضح (فيديو)

حكم ابتلاع الريق بعد المضمضة من الأمور التي يسأل عنها الصائمون ضمن سلسلة أسئلة تتعلق بفتاوى الصيام وقد تناولت دار الإفتاء المصرية هذا الموضوع، إذ تلقت سؤالًا: «السلام عليكم، عندما أتوضأ وأنا صائم وأنتهي من الوضوء أبلع ريقي مباشرة ولا أبصق 3 مرات لكي أتأكّد أني لم ابتلع شيئا من الماء»، وأجابت دار الإفتاء على هذا في فيديو بثته على قناتها بموقع «يوتيوب».

حكم ابتلاع الريق بعد المضمضة

وبخصوص موضوع حكم ابتلاع الريق بعد المضمضة، أجاب على السؤال الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية، إذ قال: «الشريعة ليست صماء لا تتعامل مع آلات ولكن مع بشر والبشر يتعاملوا بتقوى وهي أمر بين العبد وربه فالصيام بالذات عبادة بين العبد وربه فمسألة التقوى مهمة».

وواصل «عاشور» حديثه عن حكم ابتلاع الريق بعد المضمضة في فيديو دار الإفتاء بأنه: «عندما نتوضأ سيكون هناك بقايا مياه فنقذف هذه المياه دفعة واحدة لنخرج هذه المياه فنحن لا نشربها لكن نلفظها في الخارج مرة واحد بعدها يعود الريق الطبيعي إذا تمّ بلعه أم لا فهذا كما يحلو لك».

بلع الريق

وأوضح: «بعضهم قد يبلع المياه دون قصد وهذا من المعفوات لكن لا نريد أن نفعل ذلك عمدا، بعد المضمضة طبيعي نقذف المياه التي في الفم وبعدها نبلع الريق مثلما نريد فلا نريد أن نعنف أنفسنا».

وقالت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي عن بلع الريق إنه: «يجوز للصائم أن يبلع ريقه؛ لأن الفقهاء ذكروا أن من الأشياء التي لا تفطر لعموم البلوى بها ما لا يمكن الاحتراز منه؛ كبلع الريق وشم الروائح الطيبة وغبار الطريق وغير ذلك من كل ما لا يمكن الاحتراز منه، والله سبحانه وتعالى أعلم».