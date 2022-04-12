«التشاؤم» في مجتمع الأعمال الأمريكي يصل أعلى مستوى منذ عامين

انخفض مؤشر NFIB لتفاؤل الأعمال الصغيرة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي إلى 93.2 في مارس 2022، وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2020، من 95.7 في فبراير الماضي، حيث انخفضت النسبة المئوية لمالكي المشروعات الذين يتوقعون ظروف عمل أفضل خلال الأشهر الستة المقبلة إلى -49%، وهو أدنى مستوى في عامين على الإطلاق.

التضخم أكبر مشكلة

ويعد التضخم أكبر مشكلة من منظور 31% من أصحاب الأعمال، وهو الأكبر منذ الربع الأول من عام 1981، حسبما يشير كبير معدي المؤشر الأمريكي، بيل دونكيلبيرج،: «في ظل التضخم والنقص المستمر في الموظفين واضطرابات سلسلة التوريد، يظل أصحاب الأعمال الصغيرة متشائمين بشأن أعمالهم المستقبلية وتوقعاتهم لنمو المبيعات وظروف العمل في وقت لاحق من هذا العام».

مؤشر تفاؤل الأعمال NFIB

بلغ متوسط مؤشر تفاؤل الأعمال NFIB في الولايات المتحدة 98.39 نقطة من 1975 حتى 2022، ووصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 108.80 نقطة في أغسطس من عام 2018، وأدنى مستوى قياسي بلغ 80.10 نقطة في أبريل من عام 1980.

المؤشر يتجه إلى 102.00 نقطة

ومن المتوقع أن يصل المؤشر في الولايات المتحدة إلى 90.00 نقطة بنهاية هذا الربع (أبريل – يونيو 2022)، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من منصة Trading Economics على المدى الطويل، ومن المتوقع أن يتجه المؤشر حول 102.00 نقطة في عام 2023.

ومؤشر تفاؤل الأعمال الصغيرة NFIB هو مركب من عشرة مكونات معدلة موسمياً محسوبة على أساس إجابات حوالي 620 من أصحاب المشروعات الصغيرة، وتتضمن هذه الأسئلة: خطط زيادة العمالة، وخطط الإنفاق الرأسمالي، وخطط زيادة المخزونات، وتوقع تحسن الاقتصاد، وتوقع زيادة المبيعات الحقيقية، والمخزون الحالي، وفرص العمل الحالية، وظروف الائتمان المتوقعة، وما إذا كان الوقت الحالي هو الوقت المناسب للتوسع، والأرباح المتوقعة.