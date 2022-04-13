خبراء: تنفيذ صفقة أبو ظبي السيادي دليل على الفرص الواعدة بالسوق المصرية

اتفق خبراء في سوق المال المصري، على أن تنفيذ صندوق أبوظبي السيادي الإماراتي «ADQ» صفقة الاستحواذ على حصص في 5 شركات في السوق المصرية، دليل على قوة الشركات والسوق المصرية، وسينعكس بشكل إيجابي على الشركات محل الصفقة، وسيمتد أثره الإيجابي أيضًا إلى البورصة والاقتصاد المصري.

كانت البورصة المصرية، أعلنت عن تنفيذ صندوق أبوظبي السيادي، صفقة الاستحواذ على حصص في أسهم البنك التجاري الدولي، وأبوقير للأسمدة، وموبكو للأسمدة، والإسكندرية للحاويات، وفوري للمدفوعات، بإجمالي قيمة تقدر بنحو 1.8 مليار دولار.

عيد: فرصة لتحقيق نمو في الاستثمار

يقول حسام عيد، خبير الاقتصاد ومحلل مالي بشركة انترناشونال لتداول الأوراق المالية، إن تنفيذ مثل هذه الصفقات الكبيرة، سيعمل على تحقيق مستهدفات، وأرباح مرتفعة بالاستثمار المباشر وغير مباشر في مصر، مؤكدًا أن القيم الحالية لهذه الشركات القيادية القوية ماليًا، أقل بكثير من القيم العادلة لها، وأن مستويات أسعارها حاليًا جاذبة جدًا للاستثمار، وتؤكد ثقة الاستثمارات العربية في الشركات الكبرى بالاقتصاد المصري.

تأثير إيجابي على المؤشرات الاقتصادية

أضاف «عيد» في تصريحات لـ«الوطن»، أن تأثير هذه الصفقة على أداء مؤشرات الاقتصاد المصري، سيكون إيجابيًا ويدفعه إلى تحقيق ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي، وتحقيق مستهدفاته.

رمسيس: دعم الاحتياطي النقدي الأجنبي

قالت حنان رمسيس خبير اقتصادي ومحلل بسوق المال، إن تلك الصفقات سيكون لها تأثير إيجابي سواء علي مستوي الاقتصاد المصري أو علي مستوي البورصة المصرية، فعلي مستوي الاقتصاد ستدعم الاحتياطي النقدي الأجنبي، ما يساهم في استقرار الجنية مقابل الدولار.

وأضافت «رمسيس» في تصريحات لـ«الوطن»، أن تنفيذ الصفقة على التداولات في البورصة المصرية، سيكون إيجابي من زيادة في قيم استثمار صناديق الاستثمار العربية، وسيعمق من تواجدها، ما يمكنها من الحصول على نسبة تداولات تتخطي 9%، وسيدعم القيد المزدوج بين البورصات العربية.

عطا: جاذبية وجودة البضاعة والشركات في البورصة

قال محمد عطا خبير اقتصادي، ومحلل أسواق مال، إن هذه النوعية من الصفقات، تدل على جاذبية وجودة البضاعة والشركات داخل سوق المال المصرية، ومدى قدرتها على التنافسية، في ظل الأسعار المتدنية والجاذبة لأسهم هذه الشركات التي تحقق معدلات نمو قوية، والمتوقع لها تحقيق معدلات نمو كبيرة في السنوات المقبلة.

الفرص داخل البورصة واعدة وجاذبة للمستثمرين

وأضاف عطا في تصرحات لـ«الوطن»، أن هذه الصفقة هي إعادة تقييم للقطاعات التي تندرج بها الشركات الخمسة محل الصفقة، وتدل على أن هناك فرص واعدة داخل السوق المصرية.

وتبلغ قيمة الصفقات، حصة إسكندرية لتداول الحاويات نحو 186 مليون دولار، والبنك التجاري الدولي بقيمة 911.4 مليون دولار، وبلغت قيمة حصة موبكو 266.5 مليون، وفورى للمدفوعات بقيمة 54.8 مليون دولار، فيما بلغت قيمة الصفقة الخاصة بحصة أبو قير للأسمدة نحو 391.9 مليون دولار.