الأزهري: مؤلفات لعلماء المسلمين تستخدم كمراجع حاليا.. منها كتب إسلام فياض

قال الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، وأحد علماء الأزهر الشريف، إن بعض العلماء ممن لا يقرأون إلا علم الفقه أو الحديث أصيبوا بجمود، ونحن نريد التكامل في العلم من خلال إعادة الحفر والتنقيب عن ما كان شائعا في علوم المسلمين من إبداع واختراع، لافتا إلى أن مؤسسة ناشيونال جيوغرافيك أخرجت كتاب «ألف اختراع من التاريخ الإسلامي» ثم أخرجت منه نسخة للأطفال مترجمة.

الأزهري يشيد بكتاب عمالقة العلوم التطبيقية في الإسلام للكاتب إسلام فياض

وأوضح «الأزهري» خلال استضافته ببرنامج «بحب الجمال» مع الإعلامي أحمد الدريني، والمذاع على فضائية «DMC» أن هناك العديد من الكتب العلمية لعلماء المسلمين تستخدم كمراجع الآن، ومنها عمالقة العلوم التطبيقية في الاسلام للكاتب إسلام فياض، وهو مرتب على مستوى القرون من الأول حتى العاشر الهجري، ومنهم من اخترع آلات عجيبة وسجلت له بحوث واختراعات في الطب والعلوم المختلفة.

الأزهري: يجب على كل مسلم أن يعيد اكتشاف ذاته

وأشار «الأزهري» إلى أنه يجب على كل مسلم أن يعيد اكتشاف ذاته خاصة أن هذا الدين صورة غير الماثلة في عقول الكثير من الناس، لافتا لقول الشيخ عبد الملك العصامي في كتابه «وكانت مدارس بغداد يضرب بها المثل في ارتفاع العماد وفي حسن المهاد وفي لطف الهواء وفي عذوبة الماء وفي رفاهية الطلاب وسعة الطعام والشراب» ليوضح حجم الإنفاق على المدرسة لاستقطاب أكبر وأهم العقول العلمية للتدريس في العراق، لافتا إلى أن طالب العلم يجب أن يطلبه بذهن صافٍ ونفس طيبة.