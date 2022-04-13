المؤبد لعامل قتل آخر لخلافات ثأرية بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، الثلاثاء، بمعاقبة شخص بالسجن المؤبد، لاتهامه وآخرين، بقتل مواطن بدائرة مركز سوهاج، عقب إطلاق أعيرة نارية صوبه، في واقعة تعود إلى 2015، بمركز دار السلام، لوجود خلافات ثأرية بين العائلتين.

هيئة إصدار الحكم بالواقعة

صدر الحكم برئاسة المستشار عماد سامي، وعضوية المستشارين شريف الزاوي، وأمين لظمي، بأمانة سر محمد عبد الحميد حسن.

أحداث الواقعة تعود إلى فبراير 2015

تعود أحداث الواقعة، إلى شهر فبراير عام 2015، بدائرة مركز دار السلام، عندما قتل «ع. ع»، 43 عاما، عامل من مركز دار السلام، المجنى عليه «ص. أ» 32 عاما، عامل من مركز دار السلام بسوهاج.

خلافات ثأرية وراء الواقعة

جاء ذلك بالاشتراك مع آخرين من عائلته، لوجود خلافات سابقة وخصومة ثأرية بين عائلة المتهمين والمجنى عليه، أدت إلى تربصهم به، أثناء عودته من عمله، وقتله ثأرا لعائلتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالتها للنيابة.

النيابة تحيل الواقعة لمحكمة جنايات سوهاج

وجهت النيابة العامة بسوهاج تهمة القتل للمذكور بالاشتراك مع آخرين، بأن أطلقوا أعيرة نارية كان بحوذته المتهم، صوب المجنى عليه، ما أدى لإصابته التي أودت بحياته، بسبب خلافات سابقة بين عائلتي المتهم والمجنى عليه، وتم إحالة القضية لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم، بالمؤبد على المتهم.