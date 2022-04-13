سيارات سعرها لا يتجاوز 30 ألف جنيه.. اعرف أبرز الأنواع

يبحث راغبي شراء السيارات المستعملة، عن السيارة الاقتصادية ماليا، ولا تستهلك وقودا في سوق السيارات، خاصة بعد ارتفاع بعض الأسعار بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا، وحالة التضخم العالمية بدول أوروبا.

وقال أحمد السيد عبدالسلام عضو رابطة تجار السيارات الحديثة والمستعملة فى تصريحات لـ«الوطن»، إن أسعار السيارات شهدت ارتفاعا خلال العامين الماضيين، بسبب انتشار فيروس كورونا، وأن المرة الثانية كانت بسبب حالة التضخم التى شهدها العالم في الأسابيع الماضية، ما أدى إلى رفع قيمة الفائدة البنكية على العملات الأجنبية والمحلية.

وأوضح عبدالسلام، أن سعر السيارات القديمة ارتفع بنسبة 10 آلاف جنيه من قيمة السيارة، والجميع يبحث عن أسعار السيارات التي لا تتجاوز 30 ألف جنيه.

واستعرض عضو رابطة تجار السيارات أسعار السيارات المتداولة في سوق السيارات المحلي.

سوزوكي ولادا بـ29 ألف

سوزوكى ماروتى 1995

متوسط سعر السيارة المتداول في سوق السيارات المحلية 29.000 جنيه

أقل سعر متداول في سوق السيارات 24.000 جنيه

أعلى سعر للسيارة متداول في سوق السيارات 31.000 جنيه

لادا 2107 2003

متوسط سعر السيارة المتداول 29.000 جنيه

أقل سعر متداول للسيارة في سوق السيارات 24.000 جنيه

سيتروين Ax 1995

متوسط سعر السيارة المتداول فى سوق السيارات 30.000 جنيه

أقل سعر متداول فى سوق السيارات 26.000 جنيه

أعلى سعر متداول فى سوق السيارات 33.000 جنيه.