«بروكتر & جامبل» والأمم المتحدة يختاران مصر لإطلاق تحدي Unbox للابتكار

أطلقت شركة «بروكتر آند جامبل»، العالمية برنامج تحدي الابتكار Unbox في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، واختارت مصر المحطة الأولى، حيث يقدم البرنامج للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة فرصة الانضمام إلى سلسلة التوريد لواحدة من كبريات الشركات في العالم وأكثرها ابتكارا.

التحدي الذي يُنظم بالشراكة مع UNTAP Technologies، يهدف إلى دعوة الشركات الناشئة للعمل على تقديم حلول لتحديين رئيسيين لعمليات شركة بروكتر آند جامبل في مصر هما تقديم تجارب وحلول لخلق بيئة عمل مرنة للموظف، وتقديم حلول رقمية متطورة لصغار تجار التجزئة.

52 شركة ناشئة سجّلت للمشاركة في التحدي

من بين 52 شركة ناشئة سجّلت للمشاركة في التحدي، اُختيرت 6 في القائمة المختصرة لعرض مشروعاتهم الناشئة والحلول التي قدموها أمام لجنة ضمت خبراء من قادة بروكتر آند جامبل في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، في كل من مجالات العمل المذكورة.

منح رواد الأعمال المبتكرين فرصًا واقعية لحل التحديات الحقيقية

من جانبه، قال سمير اللبار، الرئيس والمدير العام لشمال إفريقيا في بروكتر آند جامبل، خلال الحفل الختامي لـ UNBOX في مصر: «لطالما كان الابتكار ركيزة أساسية من ركائز هذه الشركة، وشكل القوة الدافعة وراء تطورها ونموها على مدار 184 عامًا، وتعاوننا مع الشركات الناشئة هو جزء أساسي من توجهنا عالميًا، ونهدف من خلاله إلى منح رواد الأعمال المبتكرين فرصًا واقعية لحل التحديات الحقيقية التي تواجه الشركة، وهو ما يسمح لهم بتسريع نموهم، وكذلك نمونا كشركة، وكان من السهل علينا اتخاذ القرار بإطلاق برنامج UNBOX في مصر، لأن بيئة عمل الشركات الناشئة فيها قد شهدت نموًا هائلاً خلال العام الماضي، وشهدنا ظهور حلول تكنولوجية أقوى وأكثر جرأة وتأثيرًا في هذا السوق، بل ونجح بعضها في بلوغ العالمية».

وعلقت صابرين عاصم، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لمنصة إدارة المنافسة UNTAP Technologies، على التحدي قائلة: «جاء التجاوب مع تحدي الابتكار من بروكتر آند جامبل مصر إيجابيًا للغاية وخلال مدة زمنية قصيرة جدًا تلقت UNBOX مصر أكثر من 50 طلب تسجيل مشاركة على المنصة، جاء 29 منهم مكتملًا، ونجح 6 في بلوغ المرحلة النهائية من التحدي، وأتت معظم الطلبات من مصر، لكننا تلقينا كذلك طلبات من الولايات المتحدة وألمانيا والهند وكندا وهونغ كونغ وهولندا وسويسرا والإمارات».

ستباشر الشركات الفائزة تطبيق إجراءات أعمق لتطوير وصقل الحلول تحت إشراف فريق قيادة من بروكتر آند جامبل، وإذا نجحت الشركة الناشئة في اجتياز مرحلة التقييم وتطوير حلها بشكل أكبر، فستُمنح نطاق عمل تجريبي وفرصة لإثبات صحة رؤيتها داخل الشركة.