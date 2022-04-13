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تعرف على تفاصيل عقد إيهاب جلال

كتب:

حسن مظهر
10:18 ص | الأربعاء 13 أبريل 2022
إيهاب جلال

إيهاب جلال

قال إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، إنَّه دائمًا ما تكون هناك اختلافات ورفض من الشارع الرياضي المصري، مع اختيار أي مدرب سواء كان مصريًا أو أجنبيًا.

وخلال حديثه ببرنامج «ملعب أون تايم» رفقة الإعلامي أحمد شوبير قال «الكومي»: حينما نتعاقد مع مدرب أجنبي، يتحدثون عن لماذا لم يتمّ التعاقد مع مدرب مصري، وحينما يحدث العكس يتمّ الحديث والهجوم والانتقادات أيضًا، لو كان الوقت يسمح لنا بجلب مدرب أجنبي لحدث، لدينا تصفيات أمم أفريقيا بعد شهور قليلة، وكان لابد من التعاقد مع مدرب يعرف جيدًا اللاعب المصري، وكذلك الوضع الاقتصادي، ومع ارتفاع الدولار تسبب في عدم التعاقد مع مدرب أجنبي.

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