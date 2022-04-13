مواعيد عرض مسلسل أحلام سعيدة بطولة يسرا الحلقة 12 والقنوات الناقلة، يبحث عنه قطاع كبير من الجمهور، لاسيما محبي الأعمال الكوميدية، بالتزامن مع انتظار التطورات المشوقة استكمالا لأحداث حلقة أمس، ليكون محل اهتمام واسع بين الأعمال الفنية التي تخوض منافسة في دراما رمضان 2022.

مواعيد عرض مسلسل أحلام سعيدة بطولة يسرا الحلقة 12

وفيما يخص مواعيد عرض مسلسل أحلام سعيدة بطولة يسرا الحلقة 12 والقنوات الناقلة، فإنه من المقرر عرض أحداث الحلقة الجديدة من مسلسل أحلام سعيدة على شاشة ON E، في الأوقات التالية:

- العرض الأول في الساعة 8:25 مساء.

- الإعادة الأولى في تمام الساعة 5:30 صباحا.

- الإعادة الثانية في الساعة 10:50 صباحا باليوم التالي.

ملخص أحداث الحلقة 11 من مسلسل أحلام سعيدة

وشهد مسلسل أحلام سعيدة بطولة يسرا الحلقة 11، مجموعة من التطورات منها استمرار محاولات «شيرين»، وتلعب دورها غادة عادل، لكشف الحقيقة لـ «ديدي هانم»، وتجسد شخصيتها يسرا، بشأن عدم سرقة خادمتها «صدفة»، التي تؤدي دورها شيماء سيف، لخاتمها الثمين، التي انتهت الحلقة بطردها.

يشارك في بطولة المسلسل كل من غادة عادل، يسرا، مي كساب، شيماء سيف، نور محمود، عماد رشاد، ومن تأليف هالة خليل، وإخراج عمرو عرفة.