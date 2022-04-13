إصابة 3 أشخاص في تصادم «توك توك» بدراجة نارية بالبحيرة

أصيب 3 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث تصادم بين «توك توك» ودراجة نارية بطريق «واقد» في مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، ونُقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

وتلقي اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة كوم حمادة، يفيد استقبال المستشفى 3 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث تصادم بين دراجة نارية و«توك توك»، وجاري عمل الاسعافات الأولية وتحرير محضر بالواقعة.

تحديد هوية المصابين

وبالانتقال إلى مكان الحادث تبين إصابة كل من «أسماء ع . أ»، 30 سنة، مقيمة في قرية واقد مصابة بكدمة بالفخذ الأيسر وكسر في الذراع اليسرى واشتباه ما بعد الارتجاج، و«منار ن. ت»، 17 سنة، مقيمة في واقد، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم وكسر في الذراع اليسرى، و«نفاذه ا. م»، 56 سنة، مصابة باشتباه نزيف بالبطن واشتباه ما بعد الارتجاج وجرح نافذ في البطن وكدمة بالكتف الأيمن، وجاري عمل الفحوصات الطبية اللازمة والإسعافات الأولية وتحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

حادث بطريق «مصر - الإسكندرية» الزراعي

وشهد طريق مصر الإسكندرية الزراعي بنطاق مركز دمنهور، صباح اليوم، حادث انقلاب سيارة ميكروباص، ما أدى إلى إصابة 5 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، ونُقل المصابون إلى مستشفى وادي التعليمي لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحثرر المحضر اللازم للعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.