مواعيد عرض مسلسل راجعين يا هوى بطولة خالد النبوي الحلقة 12، تصد~رت البحث على محرك «جوجل» العالمي، خلال الساعات الماضية، لرغبة محبي الدراما الرمضانية في متابعة أحداث حلقة المسلسل الجديدة فور عرضها حصريا على القنوات التلفزيونية، بعد صعود وتيرة أحداث المسلسل.

مواعيد عرض مسلسل راجعين يا هوى والقنوات الناقلة

ويترقب متابعي المسلسلات الرمضانية، مواعيد عرض مسلسل راجعين يا هوى بطولة خالد النبوي الحلقة 12، لذلك نرصد لكم تفاصيلها خلال التقرير التالي.

يذاع مسلسل راجعين يا هوى، عبر قناة «دي إم سي» في الساعة 9.25 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة، و10.25 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، و11.25 مساءً بتوقيت الإمارات، و8.25 بتوقيت تونس، و7.25 بتوقيت جرينتش.

بينما تنقل قناة «سي بي سي» المسلسل في تمام الساعة 11.35 مساءً بتوقيت القاهرة، و12.35 صباحا بتوقيت المملكة العربية السعودية، و1.35 صباحًا بتوقيت الإمارات، و10.35 صباحا بتوقيت تونس، و9.35 صباحا بتوقيت جرينتش.

مواعيد إعادة مسلسل راجعين يا هوى

ويتمّ إعادة عرض مسلسل راجعين يا هوى، على قناة «دي إم سي» في تمام الساعة 4.30 صباحا بتوقيت القاهرة، و5.30 صباحا بتوقيت المملكة العربية السعودية، و6.30 صباحا بتوقيت الإمارات، و3.30 صباحا بتوقيت تونس، و2.30 صباحا بتوقيت جرينتش.

ومن المنتظر أنَّ يعاد مسلسل راجعين يا هوى للمرة الثانية، على قناة «سي بي سي» في تمام الساعة 2.15 مساءًا بتوقيت القاهرة، و3.15 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والرابعة والربع مساءً بتوقيت الإمارات، و1.15 مساءً بتوقيت تونس، و12.15 مساءً بتوقيت جرينتش.