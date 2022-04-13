رئيس «الوطنية المصرية» يرحب بالمشاركين في اجتماعات لجنة المسار الدستوري الليبي

رحب رئيس اللجنة الوطنية المصرية المعنية بالشأن الليبي، بالأشقاء الليبيين المشاركين في اجتماعات لجنة المسار الدستوري الليبي، كما نقل لهم تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا حرص مصر الدائم على تقديم كل الدعم للشعب الليبي بما يحقق الخير والسلام والاستقرار المنشود.

تأتي تلك الاجتماعات برعاية الأمم المتحدة وتستضيفها القاهرة، لتؤكد على ضرورة دعم المجتمع الدولي للمؤسسات الممثلة عن الشعب لدعم التوافق الليبي الليبي، باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة الليبية.