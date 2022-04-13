ضبط 27 كيلو حشيش في حملة مكبرة لمداهمة أوكار المخدرات بالمحافظات

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة انتشار المواد المخدرة من خلال توجيه الحملات المكبرة لضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزي المواد المخدرة والقائمين على زراعتها، نفذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاعات «الأمن – الأمن الوطني – الأمن العام»، وبمشاركة مديرية أمن الإسماعيلية والقطاعات المعنية بالقوات المسلحة باستهداف منطقة الظهير الصحراوي لمنطقة «وادى شعير»، بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق الإسماعيلية.

وأسفرت الجهود عن ضبط 31 قضية، عبارة عن 31 مخزن ضُبط بداخلهم كميات من مخدر البانجو الجاف بلغت 4500 كيلو جرام، هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة ( 4,500,000) أربعة مليون وخمسمائة ألف جنيه تقريباً .

ضبط 165 طربة لمخدر الحشيش بحوزة 3 عناصر إجرامية بنطاق محافظتي «الإسماعيلية – الإسكندرية»

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي «الأمن الوطني – الأمن العام»، وبالاشتراك مع مديريتي أمن «الإسماعيلية – الإسكندرية»، نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا في الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهم متخذين من دائرتي «قسم شرطة ثالث المنتزه بالإسكندرية – مركز شرطة أبوصوير بالإسماعيلية»، مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات ضبطت مديرية أمن الإسماعيلية 100 طربة لمخدر الحشيش زنة 10 كيلو جرام ومبلغ مالي وهاتف محمول، بحوزة أحد العناصر الإجرامية، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة التل الكبير بالإسماعيلية حال استقلاله إحدى السيارات بدائرة مركز شرطة أبوصوير بالإسماعيلية.

مديرية أمن الإسكندرية

وضبطت مديرية أمن الإسكندرية 65 طربة لمخدر الحشيش زنة 6,500 كيلو جرام، ومبلغ مالي وسلاح أبيض و2 هاتف محمول، بحوزة عنصرين من العناصر الإجرامية، لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه بالإسكندرية، بمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمليون ومائة وستين ألف جنيه.

ضبط العناصر الإجرامية من حائزي المواد المخدرة

كما واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي «الأمن الوطني - الأمن العام»، ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار في المواد المخدرة، حيث تمكنت من ضبط شخصين، لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة قسم شرطة عين شمس حال تواجدهما بدائرة القسم، وبحوزتها 60 طربة لمخدر الحشيش زنة 6 كيلو جرامات ومبلغ مالي و2 هاتف محمول ورادع شخصي «إسبراى».

وفي الجيزة ضبطت القوات أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة دمنهور، حال تواجده بدائرة القسم، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين، مبلغ مالي، وهاتف محمول، كما تم ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة أول طنطا حال تواجده بدائرة القسم، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وألقى رجال مباحث قسم شرطة ثان المنصورة أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم حال استقلاله مركبة «توك توك» بدون لوحات بدائرة القسم، وبحوزته 300 قرص من عقار الكبتاجون المخدر ومبلغ مالي وهاتف محمول.

فيما ألقى رجال مديرية أمن بورسعيد القبض على إحدى السيدات، لها معلومات جنائية، مقيمة بدائرة قسم شرطة المناخ، حال تواجدها بدائرة القسم، وبحوزتها عدد من الأقراص لعقار الترامادول المخدر ومبلغ مالي وهاتف محمول، وضبطت قوات الشرطة في المنيا أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة المنيا، لاشتراكه مع شقيقه بالإتجار فى المواد المخدرة، وبتفتيش مسكنهما تم ضبط 10 طربة من مخدر الحشيش زنة 1 كيلو جرام وهاتف محمول.

جهود استهداف بؤرة السحر والجمال

واستمرت جهود استهداف بؤرة السحر والجمال، وجرى ضبط أحد العناصر الإجرامية، مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان، حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش – مبلغ مالي – هاتف محمول، وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.

ضبط عنصرين بحوزتهما أسلحة نارية ومواد مخدرة بقصد الإتجار في كفر الشيخ

وتمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ من ضبط أحد العناصر الإجرامية، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة بيلا بكفر الشيخ، حال قيادته مركبة «توك توك»، ملكه بدائرة مركز شرطة الحامول، وبحوزته «فرد محلى – طلقة من ذات العيار – كمية من مخدر البانجو – مبلغ مالي – هاتف محمول»، كما أمكن ضبط أحد العناصر الإجرامية، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة دسوق بكفر الشيخ، وبحوزته «فرد محلى – طلقة من ذات العيار – كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالي – هاتف محمول».

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية بقصد الدفاع والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتفين للاتصال بعملائهما.

كما تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسوان من ضبط شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة مركز شرطة كوم أمبو بأسوان، وبحوزتهما «بندقية خرطوش - فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة –كمية من مخدر البانجو وزنت 3 كيلو جرام – كمية من مخدر الحشيش –مبلغ مالي- 2هاتف محمول – دراجة نارية بدون لوحات معدنية».

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية للدفاع عن تجارتهما غير المشروعة والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتفين للاتصال بعملائهما والدراجة النارية للترويج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.