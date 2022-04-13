«المستر الفرفوش».. التغلب على «عقدة الإنجليزي» بأساليب مبتكرة بالقناطر

«المستر الفلاح» أو «الأستاذ الفرفوش» استطاع أن يجذب الأنظار إليه بطريقته المميزة في شرح مادة اللغة الإنجليزية، حيث نجح في ابتكار طريقة جديدة لتخليص التلاميذ من «عقدة الإنجليزي»، خاصة وأنه يعمل في إحدى المدارس الابتدائية بمحافظة القليوبية، من خلال استخدام أسلوب مبتكر يعتمد على التمثيل التعبيري والحركات والأغاني والمقامات، لتوصيل المعلومة للطلاب بسهولة، وتأسيسهم جيداً في مادة اللغة الإنجليزية.

«الوطن» أجرت بثاً مباشراً مع المدرس محمد عبد الحميد حمادة، ابن قرية «قرنفيل»، التابعة لمركز القناطر في محافظة القليوبية، مدرس اللغة الإنجليزية في المدرسة الابتدائية بالقرية، المعروف بـ«المستر الفرفوش»، صاحب طريقة التعليم بالغناء والمقامات والحركات التعبيرية.

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البداية كانت بالطريقة الماليزية

تحدث «محمد عبد الحميد» لـ«الوطن» قائلاً إنه دخل مجال التدريس منذ 12 عاماً، بعد تخرجه من كلية الألسن، حيث يعمل في مدرسة «قرنفيل» الابتدائية المشتركة، مشيراً إلى أن عمله في التدريس بالمرحلة الابتدائية أعطاه خبرة واسعة، خاصةً وأنه بدأ فكرة الفيديوهات التعليمية والأنشطة الصفية بطريقته منذ عامين، على غرار إحدى طرق التعليم المتبعة في ماليزيا، التي بدأ في تطويرها، لتكون نقطة انطلاق طريقته المبتكرة في تعليم التلاميذ مادة اللغة الإنجليزية، وتحقيق التفوق فيها.

العرض الجيد والتعليم الجيد

أوضح «المدرس الفرفوش» أنه يؤمن بمقولة «العرض الجيد يؤدي إلى تعليم جيد»، مشيراً إلى أن تعليم الطفل عن طريق السمع أو الحركة أو الكتابة والرسم، من أمتع الطرق، وتساعد على جذب انتباه الطلاب، خاصةً الأطفال، وتابع قائلاً: «الطفل لا يحتاج سوى معاملة خاصة، بعيداً عن العنف والضرب، فهذه طريقة خاطئة، والطريقة الأنسب للتعامل مع الطلاب تعتمد على الحب واللعب، ويجب أن نتعامل مع التلميذ وكأنه ابننا».

تدريب المدرسين بالمدارس

وتابع «المستر الفرفوش» قائلاً إن وزارة التربية والتعليم تحاول جاهدةً وضع العملية التعليمية على المسار الصحيح، واعتبر أن أكبر تحديات العملية التعليمية حالياً تتمثل في أن «المناهج مكدسة»، ويجب معالجتها حتى لا تشكل عبئاً على الطلاب، ويمكن تحقيق ذلك من خلال تدريب المدرسين على المناهج قبل الدراسة بوقت كاف، بالإضافة إلى تعليم المدرسين كيفية إدارتهم للفصل الدراسي، والتحكم في سير العملية التعليمية، بالإضافة إلى ضرورة حل مشكلة الكثافة الطلابية المرتفعة داخل الفصول.

أكثر من 90% لديهم مشكلة في «اللكنة»

وأضاف «مستر محمد عبد الحميد» أن التمكن من «اللكنة» الصحيحة في تدريس مادة اللغة الإنجليزية أحد الأمور الأساسية والمهمة جداً، خاصةً بالنسبة للتلاميذ في الصفوف التعليمية الأولى، مشيراً إلى أنه عمل على نفسه كثيراً حتى تمكن من الوصول إلى «اللكنة» السليمة، موضحاً أن مستواه الحالي مقارنةً بالأعوام الماضية في بداية عمله بالتدريس، تغيير بشكل كبير، لافتاً إلى أن الفضل في ذلك يرجع لله أولاً، ثم لاجتهاده في قراءة الكتب الصوتية وسماع الفيديوهات لأشخاص لديهم علم كبير في اللغة، واختتم حديثه بقوله إن أكثر من 90% من معلمي اللغة الإنجليزية في مصر يكون عندهم مشكلة في «اللكنة» عند بداية عملهم في التدريس، وأضاف أن غالبيتهم ينجحون في تجاوز هذه المشكلة خلال عدة سنوات من عملهم بالتعليم.