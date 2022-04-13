إنشاء 4 وحدات رفع للصرف الصحي في قرية «عرب بخواج» بطهطا

أجرى مسؤولو الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا في محافظة سوهاج، بالاشتراك مع مسؤولي الصرف الصحي بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، معاينة فعلية لأماكن 3 محطات رفع صرف صحي، من المقرر إقامتها بمركز طهطا، على أملاك الدولة.

معاينة 3 مواقع بمركز طهطا أملاك دولة

استهدفت المعاينة 3 مواقع بقرية «عرب بخواج»، التابعة لمجلس قروي «شطورة»، التابعة لمركز طهطا بمحافظة سوهاج، وتمت الموافقة عليها، تمهيداً لبدء العمل بها في أقرب وقت ممكن، وتتضمن الأماكن موقعين بترعة «شطورة» الملغاة، والموقع الأخير بجوار الوحدة الصحية في «عرب بخواج»، وجميعها تابعة لأملاك الدولة، وتم الرفع المساحي للمواقع الثلاثة للبدء في أعمال التنفيذ.

شراء موقع لمحطة رفع رابعة بمركز طهطا

وأعلنت فريدة سلام، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، أنه تم في وقت سابق، معاينة موقع آخر لشرائه من الأهالي، ليصبح عدد محطات رفع الصرف الصحي في «عرب بخواج» 4 محطات، لخدمة أهالي المنطقة بالكامل، وذلك بالتعاون مع مسؤولي بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج.

بدء العمل في إنشاء محطات الرفع في أقرب وقت

وأضافت «سلام» أنه سيتم البدء بالعمل في تنفيذ هذه المحطات في أقرب وقت، مشيرةً إلى أن العمل في إنشاء محطات رفع الصرف الصحي بمركز طهطا يسير وفقاً لتوجيهات اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، وحرصاً على تقديم كافة الخدمات للمواطنين في جميع أنحاء المحافظة.