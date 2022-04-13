البابا تواضروس: يجب ضبط كل ما ينشر حتى لا يؤثر على تماسك الوطن

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إننا في هذا الأسبوع تألمنا لحادث الاعتداء على الأب الكاهن في مدينة الإسكندرية القمص أرسانيوس وديد، والحقيقة هو من الآباء المحبين، الذين لهم خدمة كبيرة جدًّا، وهذا الحادث السريع بكل ما تم فيه ولكننا دائمًا ننظر إلى الله ونعلم أن الله يرى كل شيء، ننتظر بالطبع كل التحقيقات التي تتم والتي نرجو أن تتم بدقة ويكون لها نتائج نعلمها جميعًا على المستوى العام.

أرجو من كل الأجهزة المسؤولة ضبط ما ينشر في الصحف

وأضاف «تواضروس»، في مستهل عظة قداسته في اجتماع الأربعاء الأسبوعي الذي عقد مساء اليوم في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون: «ننتهز هذه الفرصة لكي أطلب وأرجو من كل الأجهزة المسؤولة عن حفظ سلام المجتمع في مصر خاصة في مسائل الأديان وما يتعلق بها، وأطلب وأرجو أن تقوم هذه الأجهزة بالضبط الدقيق لكل ما يُنشر في الصحف أو يذاع في القنوات أو البرامج أو على صفحات السوشيال ميديا وكذلك حالات الاختفاء وحالات الخطف والتي تحتاج إلى شفافية نظرًا لحساسيتها».

الجهات الأمنية قامت في حالات كثيرة بمجهود طيب

وأشار بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أن كل هذه الحالات تؤثر سلبًا على تماسك ووحدة الوطن، والأمر يحتاج إلى وقفات جادة، «أنا أعلم أن الجهات الأمنية قامت في حالات كثيرة بمجهود طيب وتلافت الآثار السلبية التي تأتي من وراء مثل هذه الحوادث ونتعشم أن يكون هذا السبيل في مثل هذه الحالات».