«رانيا» وزوجها يبيعان الورد للإنفاق على أبنائهما: «نفسنا في محل»

«كورونا وقفت الحال وطلعتني من البيت علشان أساعد زوجي».. بهذه الكلمات بدأت الأربعينة رانيا صلاح حديثها لـ«الوطن»، إذ تفترش ميدان العارف بالله بمحافظة سوهاج بـ«ديكورات» من الورد والبلاستيك، تصنعها برفقة أبناءها الأربعة داخل منزلها في المساء، لتبدأ في بيعها في الواحدة ظهر اليوم التالي.

قرار الخروج للعمل وترك طفلتها الرضيعة

«رانيا» من أبناء محافظة سوهاج وحاصلة على الثانوية التجارية هي وزوجها، تزوجت منذ نحو 15 عامًا، وأنجبت 4 أطفال أكبرهم في الشهادة الإعدادية وأصغرهم يبلغ من العمر 4 أعوام.

قررت السيدة الأربعينية الخروج إلى سوق العمل منذ 3 سنوات، عندما ترك زوجها عمله في «قهوة بلدي» بعد أزمة «كورونا»، لتجد نفسها وزوجها وأبنائها دون مصدر رزق، لتفكر في حل بديل كي تنفق على أسرتها.

«رانيا» تعلمت صنع الورد من الإنترنت وتبيعه بـ5 جنيهات

قررت «رانيا» ترك المنزل والخروج إلى العمل، لتصنع مجسمات من الورد والأكواب البلاستيكية والرمال، وتبيعها بـ5 أو 10 جنيهات، بعد أن تعلمت طريقة صنعها عبر الإنترنت.

زوج «رانيا» يشاركها العمل بعد أن مل من كثرة البحث عن عمل آخر ولم يجد، قائلًا: «حال القهاوي واقف، وهأكل العيال إيه، فغصب عني وافقت إن مراتي تبيع ورد في ميدان العارف، ودلوقتي بسرح معاها باللعب واللي يجيبه ربنا رضا».

تضيف «رانيا»: «محدش بيساعد حد والعيال عايزين مصاريف ومدارس ودروس، وبقوا يشتغلوا معايا ويساعدونى وشالوا الهم بدري»، لتكمل حديثها قائلة: «نفسي في محل حتى نص متر يرحمنا من الجري بالبضاعة اللي بيتكسر نصها من رصيف لرصيف».

يوم «رانيا» يبدأ من 6 صباحًا

تبدأ «رانيا» يومها في السادسة من صباح كل يوم، فتجهز أطفالها قبل ذهابهم إلى مدارسهم، ثم تلبي متطلبات المنزل، إلى أن يأتي موعد خروجها للعمل: « كل يوم عند أذان الظهر، باخد البضاعة أنا وجوزي ونتوكل على الله، وبنرجع الساعة 1 بالليل، لو هجهز شغل تاني يوم بسهر عليه شوية أنا والعيال، علشان تاني يوم نكمل نفس الدايرة».