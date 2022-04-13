المفتي: التعاون الصادق بين الزوجين أقوى دعائم الحياة الاجتماعية السليمة

كشف الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، عن أن هناك دروسا عديدة مستفادة من علاقة النبي محمد عليه السلام بأمهات المؤمنين، إذ ذكر أن النبي لجأ لزوجته السيدة خديجة عقب الحدث الجلل الذي تعرض له في غار حراء عند بدء نزول الوحي؛ إذ ذكر أن هذا التصرف يعلمنا أهمية وضرورة تكاتف الزوجين معا وقت الأزمات والأحداث الجسام.

الزوجان الناجحان يتفقان على إدارة ناجحة للبيت

وأضاف «علام»، خلال تقديمه برنامج «اللهم أعنا»، الذي يُذاع على راديو «9090»، أنه يجب أن يكون كلا الزوجين داعما للآخر لمواجهة الظروف المختلفة في الحياة ليتحقق السكن والمودة المنشودة، والتعاون الصادق والمثمر بين الزوجين يعد من أقوى دعائم الحياة الاجتماعية السليمة بين الزوجين؛ فالزوج الناجح يتفق مع زوجته على إدارة ناجحة للبيت؛ وهذا الأمر مقصد أصيل من مقاصد عقد الزواج.

أدعية اليوم من مفتي الجمهورية في «اللهم أعنا»

وفي ختام الحلقة، دعا مفتي الجمهورية بعدة أدعية، منها: «اللهم إنا نشكرك على نعمك وقد عجزنا عن عدها، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر وأدخلنا الجنة بسلام وتقبل منا إنك أنت السميع العليم».