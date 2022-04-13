القنصلية المصرية في نيويورك تتابع حالة كريم علي المصاب بحادث بروكلين

توجّهت السفيرة هويدا عصام عبد الرحمن القنصل العام لمصر في نيويورك، عقب وقوع حادث إطلاق النار في محطة مترو أنفاق بروكلين، إلى أحد المستشفيات؛ للاطمئنان على حالة كريم علي، المواطن المصري المصاب في الحادث، الذي خضع لعملية جراحية دقيقة على إثر الحادث.

القنصلية تتابع حالة المصابين بحادث بروكلين

ويأتي ذلك اتصالًا بجهود الدولة نحو مواصلة متابعة ورعاية مواطنيها بالخارج، وفي إطار متابعة القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في نيويورك لتداعيات حادث إطلاق النار بإحدى محطات مترو الأنفاق في بروكلين، أمس الثلاثاء، ما أسفر عن إصابة العديد من الأشخاص بإصابات متفرقة، ورصدت القنصلية العامة وجود مواطنيّن مصرييَّن بين المصابين؛ أحدهما في حالة حرجة.

تقديم الدعم للمصابين

وتتابع القنصل العام حاليا، حالته على مدار الساعة، وتقديم كل سبل الرعاية والدعم.

كما تواصلت السفيرة هويدا عصام أيضا مع مواطنة مصرية أخرى، أُصيبت خلال التدافع عقب الحادث؛ للاطمئنان عليها والإعراب عن دعم القنصلية المصرية لها بشتى الطرق المُمكنة.