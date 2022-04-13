إيقاف 3 مهندسين عن العمل لعدم اتباع شروط السلامة بقنا

أجرى اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، جولة تفقدية لمشروع إنشاء المجزر الآلي بمدينة قفط، ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، الممول من البنك الدولي، للتأكد من تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية، من أجل الحفاظ على سلامة العاملين بالمشروع.

جاءت هذه الجولة في إطار المتابعة المستمرة والدورية وتقييم الأداء للمشروعات التي يجري تنفيذها ضمن البرنامج، رافقه حسام طلبة، وكيل وزارة القوى العاملة، ومحمد موسى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قفطـ والمهندسة حنان يوسف، مدير عام إدارة السلامة والصحة المهنية بمديرية القوى العاملة، واللجنة المشكلة من إدارتي التخطيط العمراني والبيئة بالمحافظة، وادارة السلامة والصحة المهنية بمديرية القوى العاملة بقنا.

المحافظ يطالب الشركات المنفذة بتسريع وتيرة العمل

وقرر محافظ قنا ايقاف 3 مهندسين عن العمل وتحويلهم للتحقيق، وذلك لوجود بعض الملاحظات فى الأعمال الاعتيادية غير مطابقة للمواصفات الفنية، كما وجه المحافظ مسئولي الشركة المنفذة بضرورة تسريع وتيرة العمل، للانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية وفقاً للخطط الزمنية المحددة لها والمواصفات الفنية المقررة مع الالتزام الكامل بمعايير السلامة والصحة المهنية، لضمان سلامة وصحة ظروف العمل للعاملين بالمشروع، وذلك من خلال المعايير الموضوعة والالتزام بقواعد ولواﺋﺢ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺴﻼﻣﺔ في مكان اﻟﻌﻤﻞ وتطبيقها على أرض الواقع.

وقال «الداودي» إن المشروع يقام على مساحة 4200 متر مربع، بتكلفة إجمالية تُقدر بحوالي 6 ملايين جنيه، ويخدم مركز قفط، ومنطقة جنوب المحافظة، بهدف الحفاظ على صحة المواطنين من خلال اتباع الأساليب الصحية في الذبح وإنتاج لحوم صحية آمنة.

المواطنون سيجنون ثمار برنامج التنمية المحلية مستقبلاً

وأضاف محافظ قنا أن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر سيجني المواطن القنائى ثمارها، خلال السنوات القليلة القادمة، وذلك بعد اكتمال منظومة التنمية المستهدفة التى تواصل الأجهزة التنفيذية الليل بالنهار لدعم نجاحها، لتحقيق رضا المواطنين، لافتا أنه تم تنفيذ أكثر من 1700 مشروع ضمن البرنامج خلال العامين الماضيين ، استفاد منها حوالى 2.6 مليون مواطن ساهمت فى خفض معدلات البطالة من 11% إلى 4.8% طبقا للكتاب الصادر من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عام 2020 ، كما إرتفع ترتيب المحافظة في معدلات التنمية بين محافظات الجمهورية من المركز 26 إلى مرحلة متقدمة.