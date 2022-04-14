صرف مرتبات أبريل 2022 بالزيادات الجديدة الأربعاء المقبل.. اعرف يوم قبضك

بدأت وزارة المالية في التنسيق مع البنك المركزي المصري، لبدء ضخ مرتبات نحو 5 ملايين موظف وعامل بـ66 وزارة وجهة وهيئة حكومية في ماكينات الصراف الآلي المنتشرة بسائر المحافظات المصرية، تمهيدا لبدء صرف مرتبات شهر أبريل 2022.

صرف مرتبات الموظفين والعاملين بالدولة

وقال مصدر مطلع بوزارة المالية لـ«الوطن» إنه جرى التنسيق مع البنك المركزي المصري، بالإضافة إلى البنوك الوطنية المشاركة في عمليات صرف مرتبات الموظفين والعاملين بالدولة لصرف مرتبات شهر أبريل 2022 بالزيادات الجديدة التي أقرتها الدولة في شهر يناير الماضي، بعد توجيهات رئاسية من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وبحسب كتاب دوري أصدرته وزارة المالية في شهر مارس الماضي حددت خلاله مواعيد صرف مرتبات الموظفين بـ66 وزارة وجهة وهيئة تابعة للجهاز الإداري للدولة، ويجرى ربط أجورها بالباب الثاني بند الأجور بالموازنة العامة للدولة.

مواعيد صرف المرتبات

وحدد الكتاب الدوري يوم الأربعاء الموافق 20 إبريل 2022 وعلى مدار 4 أيام، إذ تبدأ يوم الأربعاء في صرف مرتبات العاملين والموظفين بـ33 وزارة وجهة حكومية، ثم توصل في اليوم التالي الخميس الموافق 21 إبريل صرف مرتبات إبريل 2022 للموظفين والعاملين بـ33 وزارة وجهة حكومية، أبرزها: التجارة والصناعة والتعاون الدولي والصحة والداخلية والتموين والتجارة الداخلية والتنمية المحلية وقطاع الأعمال العام والتعليم العالي والتربية والتعليم والهجرة وشؤون المصريين بالخارج والري والموارد المائية والزراعة والإسكان بالإضافة إلى اجهزة التعبئة والإحصاء والتنظيم والإدارة والمحاسبات وهيئات الاستثمار والرقابة المالية والرقابة على الصادرات والورادت.

وبحسب الكتاب الدوري تواصل وزارة المالية صرف مرتبات شهر إبريل 2022 لليوم الثالث يوم الأحد الموافق 24 إبريل ثم يوم الاثنين الموافق لـ 25 أبريل لكافة العاملين والموظفين بالجهاز الإداري للدولة ممن تخلفوا عن صرف مرتبات الشهر في المواعيد المحددة سلفا.