«الدنيا بخير».. مفاجأة لأرملة صماء لديها 6 أبناء تحتاج لزرع قوقعة

أرملة صماء لديها 6 أبناء، أحدهم مريض بالصرع، وأصحبت أمنية حياتها أن تسمع أبنائها مرة أخرى، إذ فقدت السمع، ولن يعود لها إلا بتركيب سماعة بمبلغ كبير غير متوافر معها، ومع أبنائها.

جلست الأم الصابرة في أحد المقاهي، لتجد امرأة بائعة، تحاول ان تبيع لهم بعض الهدايا الرمزية بأسعار مخفضة جدًا، لكن ابنها الذي يرافقها، يعتذر لها بأدب، ويخبرها أنهم «على باب الله»، وليس معهم نقود لشراء هذه الهدايا، رغم رخص سعرها.

وبينما تلح عليهم البائعة حتى جلست وفتحت معهم حوار لمعرفة حالة الأم ونجلها، إذ تعاني الأم من الصمم، وتحتاج لسماعة كما أخبرتها الطبيبة، وتعرض عليهم البائعة المساعدة بالتوسط لهم لدى طبيبة تعرفها لتجري لها عملية تركيب السماعة.

تظهر علامات المفاجأة على الشاب وأمه، التي بدت تفهم ما يدور حولها، حتى أخرجت البائعة مظروف، مكتوب فيه «نحن نرغب بتقديم هذا المبلغ المالي دعما لكي ولأسرتك»، ولم تستكمل قراءة الخطاب، حيث انهمرت دموعها كالنهر الجاري، فرحًا بالمنحة الربانية، التي ستكون سبب في رد سمعها إليها.

واحتضنت الأم البائعة قبل أن يخرج أحمد اليماحي من أسرة برنامج «الدنيا بخير» المذاع عبر تلفزيون أبوظبي بالتعاون مع الهلال الاحمر الاماراتي ويخبرها بحقيقة الموقف وأن البائعة هي الفنانة عبير عيسى.