عاجل .. اتهامات أوكرانية لروسيا بتعطيل سفينة «قمح وذرة» في طريقها لمصر

نشر موقع سكاي نيوز منذ قليل، خبر اتهام السفارة الأوكرانية لدى القاهرة، لدولة روسيا بمنعها حركة أربع سفن محملة بالقمح والذرة في الموانئ الأوكرانية، من بينها سفينة محملة بآلاف الأطنان من الذرة إلى مصر، ونقل عن السفارة الأوكرانية أن السفينة «ريفا ويند» جاهزة لنقل 27 ألف طن من الذرة إلى مصر، وهو ما يكفي لإطعام أكثر من مليون شخص لمدة شهر.

وتابعت وفقا لبيان السفارة: «روسيا زرعت ألغامًا في البحر الأسود، مما منع هذه السفينة من الإبحار إلى مصر من ميناء بيفديني في أوكرانيا».

وتتبعت «سكاي نيوز عربية» موقع السفينة المذكورة عبر موقع «مارين ترافيك» لرصد حركة السفن، وتبين أنها متوقفة مع سفينتين أخريين بموانئ في البحر الأسود قرب مدينة أوديسا الأوكرانية، فيما لم يصدر تعليق من سفارة روسيا لدى مصر حول الأمر.

لكن روسيا اتهمت في الماضي أوكرانيا بزرع ألغام بحرية في البحر الأسود، بقصد عرقلة حركة الملاحة الدولية وتهديدها، مشيرة إلى أنها قد تصل مضيق البسفور في تركيا.