غرق رجل سقطت سيارته بمشروع ناصر بالطريق الصحراوي.. وجاري البحث عن جثمانه

غرق رجل يبلغ من العمر 40 عامًا، بمشروع بحيرة «ناصر» بالكيلو 60 على الطريق الصحراوي، غربي محافظة الإسكندرية بعد أن سقطت السيارة التي كان يستقلها برفقة سائقها، أمس الأربعاء، وذلك على حدود محافظتي الإسكندرية والبحيرة.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حالة غرق في الكيلو 60 طريق الإسكندرية مصر الصحراوي، بمشروع ناصر قرية مصطفي إسماعيل محطة 4.

وقوع حالة غرق في الكيلو 60 طريق الإسكندرية

وانتقلت الأجهزة الأمنية ورجال الحماية المدنية وفريق الإنقاذ النهري لبدء البحث عن الجثمان وتبين أنها لشخص يدعى «وليد . ر» ويبلغ من العمر 40 عامًا وجار البحث عنه.

وقال الكابتن إيهاب المالحي، قائد غطاسين الخير المتطوعين، إن سيارة سقطت مساء أمس في البحيرة وكان بداخلها سائق ونجح في الخروج لقدرته على السباحة بينما لم يتمكن الغريق من الخروج، فيما نجحت جهود الغواصين في انتشال السيارة.

وأضاف خلال تصريحات صحفية، أنه تم إبلاغ غواصين الخير المتطوعين بمحافظتي الإسكندرية والبحيرة للمشاركة في عملية انتشال الجثمان، مشيرًا إلى أن هذا الموقع يشهد سقوط السيارات لوجود نزلاية كبيرة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتم إخطار النيابة لمباشرة التحقيقات.

وفاة 3 أطفال غرقًا

ويذكر أن البحيرة التي شهدت حادث الغرق، شهدت حادثًا مماثلا منذ 3 أيام ولكن في نطاق محافظة بني سويف، إذ لقي 3 أطفال مصرعهم غرقًا قبل الإفطار في ترعة عزبة الحلو التابعة لمركز ناصر وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من استخراج الجثث ونقلها لمستشفي بني سويف التخصصي.