شاب سوري وراء القبض على منفذ هجوم قطار نيويورك «فيديو»

نشر «موقع سكاي نيوز»، منذ قليل، الفيديو الأول للشاب السوري زكريا دهان، الذي ساهم ببطولته في إلقاء القبض على المتهم في هجوم بإطلاق النار في محطة قطارات بروكلين بنيويورك منذ أيام، والذي أسفر عن مقتل وإصابة 16 شخصا، وفقا للتقارير التلفزيونية والبيانات الرسمية.

Zak Dahhan alerted NYPD officers after spotting Brooklyn subway shooting suspect Frank James on the street. pic.twitter.com/MqVREU99h7