شاب سوري وراء القبض على منفذ هجوم قطار نيويورك «فيديو»

نشر «موقع سكاي نيوز»، منذ قليل، الفيديو الأول للشاب السوري زكريا دهان، الذي ساهم ببطولته في إلقاء القبض على المتهم في هجوم بإطلاق النار في محطة قطارات بروكلين بنيويورك منذ أيام، والذي أسفر عن مقتل وإصابة 16 شخصا، وفقا للتقارير التلفزيونية والبيانات الرسمية.

Zak Dahhan alerted NYPD officers after spotting Brooklyn subway shooting suspect Frank James on the street. pic.twitter.com/MqVREU99h7 — National Police Association (@NatPoliceAssoc) April 13, 2022

وكشفت شرطة نيويورك الأمريكية تفاصيل «السجل الإجرامي الواسع» لفرانك جيمس، المتهم في إطلاق النار داخل إحدى عربات القطارات في بروكلين.

اعتقال منفذ هجوم بروكلين

كما تمكنت شرطة نيويورك، من اعتقال فرانك جيمس، الذي أطلق النار داخل إحدى عربات القطارات في حي بروكلين، ووضعته تحت الحراسة، قبل أن يخضع للتحقيق، لمعرفة الدافع وراء تنفيذه إطلاق النار.

كانت شرطة نيويورك توصلت إلى منفذ الهجوم، بعد اتصال شاب سوري بالشرطة، أبلغهم عن مكان اختباء المجرم.

وكشفت مصادر أمريكية، عن أن شابا يدعى زكريا دهان «زاك»، عمره 21 عاما، أبلغ الشرطة، ونشرت صفحات الشرطة الرسمية فيديو للقاء معه يكشف فيها التفاصيل.

وأوضح «زكريا» الذي انتقل إلى الولايات المتحدة قبل 5 سنوات، ويعيش في مدينة نيو جيرسي، ويعمل فني كاميرات مراقبة، قال إنّه كان يعمل على تحديث المعدات في أحد المتاجر بحي منهاتن المزدحم وسط نيويورك، عندما شاهد فرانك جيمس.

سوري يساهم في القبض على المتهم

وفي مؤتمر صحفي أمام حشد من الصحفيين، قال الشاب السوري: «وأنا أنظر قلت هذا هو الرجل المتهم، يجب أن نحضره، لقد كان يحمل حقيبة على كتفه ويسير في الشارع».

وأضاف: «ركضت إلى الشارع الذي يسير فيه، وقمت بتحذير من حوله من الابتعاد عنهم، اعتقد الناس أنني مجنون، أو ربما أتعاطى المخدرات، لكنني لست كذلك»، قبل أن يلمح سيارة للشرطة كانت قريبة من المكان ليبلغها حتى انتهى الأمر بالقبض على الرجل.

كانت شرطة نيويورك قد رصدت مكافأة 50 ألف دولار، لمن يدلي بمعلومات حول منفذ الهجوم الدموي.