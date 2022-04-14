تنين البحر يظهر على شواطئ أستراليا.. ألوانه مذهلة «صور»

أفاد موقع سكاي نيوز، منذ قليل، بالعثور على مخلوق ملون بشكل مذهل، وجد نافقا على شواطئ أستراليا، وتم التعرف على هويته بعد أن حير العلماء في أستراليا.

ظهر باللون الأصفر ويشبه حيوان فرس النهر

ونشر عدد من مستخدمي فيسبوك، صورا للمخلوق البحري الذي تم العثور عليه بشواطئ أستراليا، وظهر باللون الأصفر الفاقع، ويشبه حيوان فرس النهر.

وكشف مصادر، عن أن الكائن هو «تنين البحر»، أو «سي دراغون»، وعثر عليه على شواطئ مختلفة في نيو ساوث ويلز الأسترالية، بعد فترة هطول أمطار كثيفة.

وقالت مواطنة أسترالية اعتادت على ارتياد الشواطئ، لصحيفة سيدني مورنينغ هيرالد، إنها اكتشفت 7 من كائنات «تنين البحر» في غضون أسبوع.

20 تنين بحر بشواطئ سيدني

وقالت: «أول واحد وجدته كان بين الحياة والموت باللون البرتقالي والأصفر والأرجواني، وخلال اليومين التاليين وجدت المزيد والمزيد».

وعلى مدى الأسبوعين الماضيين، تم العثور على أكثر من 20 «تنين بحر» نافقا عبر شواطئ سيدني، وفقا لأستاذ البيئة البحرية بجامعة سيدني للتكنولوجيا الدكتور ديفيد بوث.

واعتقد بوث، أن عدد حالات نفوق الكائن زادت نتيجة لمزيج من الطقس الصادم، والملوثات المنتشرة في المحيط.