صاحب شخصية « نفادى» فى « الكبير أوى» : فوجئت بتصدُّرى« التريند» ..وكنت أذاكر مشاهدى جيداً

جذب الفنان حاتم صلاح الأنظار إليه بتجسيده لشخصية «نفادى» فى الجزء السادس من مسلسل «الكبير أوى 6» أمام النجم أحمد مكى، إذ تصدَّرت الشخصية مؤشرات البحث عبر موقع «جوجل»، كما تفاعل معها عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة أيضاً، مشيدين بخفة ظل «حاتم»، وموهبته المتميزة، هذا بالإضافة إلى «غمزة عينه» الشهيرة التى أصبحت سر تألقه فى رمضان الحالى. «مسلسل الكبير أوى، كنت باقعد أتفرج عليه وأستناه كل رمضان وما كُنتش مصدَّق إن هييجى يوم وهاقف وسط مجموعة كبيرة من الممثلين العظام».. هكذا عبَّر الفنان حاتم صلاح، لـ«الوطن»، عن سعادته إزاء مشاركته فى الجزء السادس أمام أحمد مكى، إذ قال إنه لم يكن يتوقع أن يقف أمام عمالقة من نجوم الكوميديا، الذين أبدعوا وأبهروا الجمهور على مدار الأجزاء الخمسة السابقة.

وعن مشاركته فى مسلسل «الكبير أوى 6»، قال «صلاح» إن هذا المسلسل لم يكن أول عمل يجمعه بالنجم أحمد مكى، إذ تشاركا معاً من خلال مسرحية «حزلقوم» فى السعودية، متابعاً: «المخرج أحمد الجندى كان له فضل كبير فى ظهورى على شاشة التليفزيون، لأنه تحدث معى بخصوص مسلسل الكبير أوى 6، وقرر إنه يشوفنى فى شخصية نفادى، ووافقت بسرعة، لأنها كانت فرصة كبيرة بالنسبة لى».

وتابع: «الأستاذ أحمد الجندى أعطانى مساحتى فى التمثيل، وأتاح الفرصة لى بتطعيم مشاهدى ببعض الإفيهات الكوميدية، ولذلك استمتعت بالتعاون معه ومع فريق العمل، وأرى أن الممثل الكوميدى الذى لم يعمل مع المخرج العظيم أحمد الجندى يعتبر حظه سيئاً للغاية، لأن الجندى يجعل الممثل يبدع فى أدائه، ويبرز موهبته بالطريقة التى تجعل الجمهور يحبها ويتفاعل معها».

وعن تحضيراته لتجسيد شخصية «نفادى» التى أصبحت ماركة مسجلة باسمه عبر مواقع التواصل الاجتماعى، قال: «كنت أذاكر مشاهدى مذاكرة جيدة، وأقرأ السيناريو أكثر من مرة، وأحاول أن أرى نفسى بعين المشاهد كى أقدم أفضل ما لدىّ للجمهور، والحقيقة أننى كنت أتعامل مع كل يوم أتجه فيه للتصوير وكأنه اختبار بالنسبة لى ولا بدَّ من نجاحى فيه».

حاتم صلاح: مشاركتى مع «مكى» حلم وتحقق.. «والناس ما بقتش تعرفنى لما بقلع الباروكة»

وكشف «صلاح» عن رد فعل الجمهور تجاه شخصية «نفادى»، التى جسَّدها عبر الأحداث قائلاً: «ما كنتش متوقع رد الفعل الكبير من قِبل الجمهور، أنا كنت مستريح فى التصوير جداً، وكنت باجتهد وباعمل اللى عليا، ما كنتش بافكر فى أى حاجة تانية، بس فرحت جداً بتفاعل الجمهور مع شخصية نفادى، وبنجاحها، لدرجة إن الناس ما بقوش يعرفونى لما بقلع الباروكة».

ولا يطل «صلاح» على جمهوره خلال الموسم الرمضانى الحالى بشخصية «نفادى» فقط، إذ يشارك أيضاً فى مسلسل «فاتن أمل حربى»، مع النجمة نيللى كريم، ولكنه يلعب هنا شخصية «المحامى الشرير»، كما وصفه متابعو المسلسل عبر مواقع التواصل الاجتماعى. وأعرب حاتم صلاح عن سعادته بالوقوف أمام النجمة نيللى كريم، فى مسلسل «فاتن أمل حربى»، قائلاً: «نيللى كريم شخصية جميلة جداً، ودايماً بتساعد الناس، وبتقدر تشيل الرهبة بينها وبين الشخص اللى قدامها، ومن كتر ما بتتقمَّص الشخصية فيه مشاهد كنا بنتعاطف معاها جداً وبندمع من أدائها الرهيب».

وعن شخصيته فى مسلسل «فاتن أمل حربى»، قال «صلاح»: «أنا باجسِّد شخصية محامى جادة جداً، وفيه مشاهد ما ينفعش أغلط فيها، لأنى باقول فيها معلومات قانونية مهمة، على عكس الكوميدى اللى ممكن أزود فيه كلام كتير».

وشدد «صلاح» على أن اختلاف دورَيه فى «الكبير أوى 6» و«فاتن أمل حربى» أمر أسعده بشدة، لأن الممثل لا بد من تجسيده لكل الشخصيات الدرامية، بشرط أن يدرس كلا منها بشكل جيد أثناء التحضير، ومن ثَمَّ رسم ملامحها كى تكون مُقنعة للجمهور عند تقديمها.