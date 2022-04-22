رمضانهم مش غريب.. «رحيل» ليبية تحيي ذكريات بلدها في مصر بـ«السفنز»

مهما اختلفت العادات والتقاليد لمختلف بلدان العالم، ألا أنهم يتفقون في طريقة الاحتفال بحلول شهر رمضان المبارك، وروحانياته التي تملأ العالم، يتفقون في عادات رمضان الشهيرة، فضلا عن العادات الدينية التي يتبعها جميع المسلمين.

جاءت إلى مصر منذ ما يقرب من 7 سنوات، لتصبح مصر بلدها الثاني وواحدة من أهلها، عندما حل عليها شهر رمضان الكريم لأول مرة لم تشعر بالغربة والاختلاف بين بلدها ليبيا ومصر، قائلة: «كنت أسمع عن الشعور بالغربة لكن أنا محستش بيه واندمجت مع المصريين بشكل كبير وبقى رمضان ميحلاش غير معاهم» حسب ما روته رحيل أحمد، تحمل الجنسية الليبية.

العادات الليبية الرمضانية

تزين المساجد والشوارع والبيوت، أبرز العادات الرمضانية في مختلف بلدان العالم، التي يتفق عليها جميع الدول الإسلامية، لكن دولة ليبيا تستعد لقدوم الشهر الكريم على طريقتها الخاصة، قائلة: «قبل رمضان بشهر نبدأ نستعد ليه نرتب البيت ونغير بعض أثاثه نغير مستلزمات المطبخ عامة وغيرها» هكذا عبرت صاحبة الـ31 عاما.

أهم الأكلات الليبية الرمضانية

لكن هنا يأتي الاختلاف بين الطقوس الرمضانية في مختلف البلدان، فلكل بلد له أكلاته التي يتميز بها قدوم الشهر الكريم، منها السفنز الذي يكون عبارة عن دقيق وسكر وزيت، وحساء الشعير يكون عبارة عن لحم وشعير وبعض التوابل.

الأكل المصري الليبي على سفرة «رحيل»

«انا في مصر مش دايما بعمل أكل ليبي لكن أما أسافر ليبيا أعمل أكل مصري كتير اتعودت عليه» هكذا عبَّرت «رحيل»، موضحة أن من أبرز عادات الليبيين هي الإفطار ببيت العيلة أول يوم، عادة لا يتخلون عنها أبدا، مشيرة إلى أنهم يكسرون صيامهم أولا بالتمر واللبن، ثم يذهبون لتأدية الصلاة، والعَشاء يكون بعد صلاة المغرب أو صلاة التراويح حسب كل عيلة وبيت.