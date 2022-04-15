ارتفاع إصابات اقتحام «الأقصى» إلى 67 فلسطينيا (صور وفيديو)

أصيب، نحو 67 مصليا فلسطينيا، فجر اليوم الجمعة، إثر اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي، عليهم في «المسجد الأقصى المبارك».

هكذا اعتدت قوات الاحتلال على المصلين بالمسجد القبلي قبل قليل pic.twitter.com/FyoUgmLtos — وكالة صفا (@SafaPs) April 15, 2022

قوات الاحتلال تمنع طواقم الإسعاف من الدخول إلى المصلى القبلي

كانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت في وقت سابق من اليوم الجمعة، باحات «الأقصى» عقب صلاة الفجر، وأطلقت قوات الاحتلال، وابلا من قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع والأعيرة النارية المغلفة بالمطاط تجاه المصلين، كما منعت القوات الإسرائيلية في وقت سابق، طواقم الإسعاف من الدخول إلى المصلى القبلي بـ«المسجد الأقصى المبارك» لإسعاف المصابين.

اللحظات الأولى لاقتحام قوات الاحتلال المسجد الأقصى pic.twitter.com/afu4H72KEy — وكالة صفا (@SafaPs) April 15, 2022

من جانبه، قال مدير «المسجد الأقصى المبارك»، عمر الكسواني ،إن قوات الاحتلال الإسرائيلي استخدمت القوة المفرطة ضد المصلين وفقا لما ذكرته وكالة «صفا» الفلسطينية.

«الكسواني»: شرطة الاحتلال تعتقل 8 يهود متطرفين بحوزتهم «خرفان» قبل الدخول لـ«الأقصى»

كان الكسواني، قال في وقت سابق، لقناة «المملكة» الأردنية إن شرطة الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت، أمس الخميس، 8 يهود متطرفين بحوزتهم «خرفان صغيرة» قبل الدخول للمسجد الأقصى المبارك،موضحا أن أحد المعتقلين هو نجل عضو كنيست الاحتلال الإسرائيلي السابق، الحاخام المتطرف يهودا جليك.

وفي سياق آخر، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، شابا فلسطينيا يدعى «محمد ناصر يحيى» من قرية العرقة، غرب جنين بعد مداهمة منزل ذويه وتفتيشه، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفسلطينية «وفا».