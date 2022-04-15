«شعراوي»: تنظيم الملتقى التدريبي الأول للكوادر المحلية على مدار 3 أيام

تنظم وزارة التنمية المحلية بدءا من الثلاثاء المقبل الملتقى التدريبي الأول لكوادر وحدات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، على مدار 3 أيام بمركز التنمية المحلية بسقارة.

و صرح اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بأن هذا البرنامج يأتي في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تعميم الممارسات الجيدة في الإدارة المحلية التي طبقها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والاستفادة منها في تأهيل كوادر الوحدات والمراكز المحلية المستهدفة بالمرحلة الثانية، والتي ستكون مسئولة عن جميع الإجراءات أثناء عملية التخطيط و التنفيذ لمشروعات تطوير الريف.

وأشار اللواء محمود شعراوي إلى أن الملتقى يهدف إلى دعم وبناء قدرات كوادر الإدارة المحلية على مستوى المحافظات والمراكز للمرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية، لتكون أكثر فاعلية فى متابعة المشروعات، وممارسة أدوارهم القانونية، والاستفادة من الخبرات و الممارسات الجيدة السابقة للمرحلة الأولى، مما يعظم الاستفادة من تلك التجارب وذلك أثناء تنفيذ المرحلة الثانية، لافتا إلى أن الملتقى يستهدف 149 من الكوادر المحلية، منها 42 من منسقي وكوادر وحدات حياة كريمة بدواوين عموم المحافظات، و 52 من منسقي حياة كريمة من مراكز المرحلة الأولى بالمحافظات، و 55 من منسقي حياة كريمة بمراكز المرحلة الثانية في محافظات الغربية والإسماعيلية ومطروح وكفرالشيخ والجيزة والمنوفية والدقهلية والفيوم ودمياط والمنيا وأسيوط وسوهاج وأسوان وبنى سويف والقليوبية والوادي الجديد والشرقية وقنا والأقصر والبحيرة والإسكندرية.

وأوضح اللواء شعراوي أن البرنامج يستهدف رفع كفاءة وقدرات القيادات والكوادر المحلية في مجال إدارة التغيير والإدارة بالنتائج وامتلاك المهارات الشخصية التي تساعدهم على قيادة النقلة النوعية في دور الإدارة المحلية على مستوى المراكز المستفيدة من حياة كريمة، إضافة إلى امتلاك المهارات المهنية الأساسية المطلوبة في مجال التخطيط المتكامل والصيانة والتشغيل وإدارة الأصول المحلية وتعظيم الموارد الذاتية ودعم التنمية للاقتصادية المحلية واشراك المواطنين و دمجهم فى عمليات التخطيط المحلي ومتابعة التنفيذ وتقييم الخدمات المقدمة لهم.

وأضاف «شعراوي»، أن الوزارة حريصة على خلق بصمة واضحة للعاملين بالإدارة المحلية لتنفيذ مبادرة «حياة كريمة»، و يأتي ذلك من التدريب المستمر للكوادر ، وتبادل الخبرات ، لافتاً إلى أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، تعد المشروع التنموي الأكبر على مستوي العالم، وهناك تقدير كبير من القيادة السياسية ورئيس الوزراء لدور المحليات في تنفيذ ومتابعة المبادرة الرئاسية والمشروعات القومية التي يتم تنفيذها على أرض المحافظات .

جدير بالذكر أن الملتقى التدريبي الأول لكوادر الإدارة المحلية جاء نتيجة للحوار المفتوح بين اللواء محمود شعراوي والمتدربين خريجي البرنامج التدريبي الأول الذى نفذته الوزارة لكوادر وحدات حياة كريمة، بمركز سقارة للتدريب، وطرحوا خلاله عدداً من المقترحات من بينها إنشاء ملتقى لتبادل الخبرات بين المتدربين لوحدات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، على مستوى المحافظات، واستجاب وزير التنمية المحلية له لاستمرار تبادل الخبرات والتجارب الناجحة على مستوي مبادرة حياة كريمة في المحافظات المستهدفة.

وفى نفس السياق، احتفلت وزارة التنمية المحلية بانتهاء فعاليات ورشة العمل المتخصصة لوحدات التحول الرقمي بالمحافظات، والتي نظمها مركز التنمية المحلية بسقارة الأسبوع الحالي، وهو الأسبوع التدريبي رقم 34 من الخطة التدريبية للمحليات للعام المالي الحالي، واستهدفت الورش 135 متدربًا من جميع المحافظات.

وأشار اللواء محمود شعراوي إلى أن الدورة التدريبية تأتى في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز التحول الرقمي والميكنة الإلكترونية باعتبارها أحد الركائز الأساسية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، والارتقاء بمنظومة العمل بالمحليات، مشيرا الى جهود الوزارة المستمرة لرفع كفاءة العاملين في مجال المعلومات والتحول الرقمي ليتواكب أدائهم مع مسار واتجاه الدولة نحو التقدم التكنولوجي، وتحسين الخدمات التي يحصل عليها المواطنون، والاستفادة من التطور التكنولوجي السريع في تبسيط الإجراءات، خاصة وأن التحول الرقمي هو أولوية وطنية فرضتها المتغيرات التكنولوجية الحديثة، وأصبح أسلوب حياة لتقديم خدمات متميزة للمواطنين بجودة أعلى فى وقت أقل، وخلق جيل جديد من العاملين قادر على مواكبة التطورات الإدارية والتكنولوجية و التفاعل مع المواطنين و الاستجابة لمطالبهم .

جدير بالذكر، أن الورشة تناولت العديد من الموضوعات منها التهيئة للتحول الرقمي، وأساسيات إدارة المشروعات الرقمية ، والأمن السيبراني، والتطوير المؤسسي في إطار استراتيجية مصر الرقمية، إضافة إلى تفاصيل عمل مدير مشروعات وحدات نظم المعلومات والتحول الرقمي .