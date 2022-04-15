تعرف على أسعار السولار والبنزين في مصر اليوم

قررت لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، قبل قليل، أسعار السولار والبنزين في مصر، اليوم، حيث تم تحريك سعر البنزين بنحو 25 قرشا فقط، بينما ظل سعر السولار ثابتا.

وبحسب ما أعلنته لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية التابعة لوزارة البترول، فإنه تقرر أن يصبح السعر 7,50 جنيه للتر بنزين 80 و8,75 جنيه للتر البنزين 92 و9,75 جنيه للتر بنزين 95 وتثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيه للتر.

أسعار السولار والبنزين في مصر اليوم

وقالت اللجنة المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي وأسعار السولار والبنزين في مصر اليوم، أنه تقرر زيادة سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات 400 جنيه ليصل سعر طن المازوت إلى 4600 جنيه وثبات أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء .

أسعار السولار والبنزين في مصر اليوم

وقدرت قائمة أسعار السولار والبنزين في مصر اليوم الجديدة في مصر قبل وبعد الزيادة، بزيادة قدرها 25 قرشا للتر الواحد من البنزين بجميع أنواعه واستقرار وتثبيت أسعار السولار، وزيادة سعر طن المازوت المورد للصناعات بقيمة 400 جنيه ليصل سعر طن المازوت إلى 4600 جنيه وثبات أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء.

وبحسب مصدر مسؤول في وزارة البترول، فإن تحريك سعر البنزين نحو 25 قرشا يرجع إلى ما يمر به العالم من اضرابات اقتصادية أثرت على كل الأسعار العالمية بما فيها أسعار الوقود، حيث وصل سعر البرميل إلى ما يزيد عن 130 دولارا الشهر الماضي، بالإضافة إلى التأثير السلبي على كل اقتصاديات العالم بما فيها مصر.

ويرجع الإبقاء على أسعار السولار دون زيادة للحفاظ على استقرار أسعار السلع الغذائية، والتي تساعد في مواجهة التضخم واستقرار أسعار السلع الغذائية.

وتوقعت تقارير عالمية أن يشهد الاقتصاد العالمي خلال الفترة المقبلة عدم استقرار بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى فرض عقوبات من قبل أوروبا والولايات المتحدة على روسيا.