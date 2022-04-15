موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم الجمعة في محافظة مطروح

تتزايد عمليات البحث من أعداد غفيرة من المواطنين على محركات البحث في محاولة للوصول لمواعيد الصلاة في شهر رمضان، كى يتمكن الباحثين من أداء الفرائض في مواقيتها، وتحرص بوابة «الوطن» على تقديم خدمة معلوماتية عن جميع مواقيت الصلاة بمواعيدها الدقيقة يوميًا، ضمن سلسلة الخدمات التى تقدمها للقراء للاستفادة منها، حسب الإمساكية الرمضانية التى تعلنها الهيئة العامة للمساحة المصرية.

مواقيت الصلاة في مطروح

وجاء موعد الإفطار وأذان المغرب في محافظة مطروح، اليوم الجمعة، 14 رمضان الموافق 15 إبريل 2022 كالتالي:

- موعد أذان الفجر الساعة: 4:11 ص

- موعد الشروق الساعة: 5:43 ص

- موعد أذان الظهر الساعة: 12:11 م

- موعد أذان العصر الساع : 3:47 م

- موعد أذان المغرب الساعة: 6:39 م

- موعد أذان العشاء الساعة: 8:02 م

مواقيت الصلاة في القاهرة

- موعد أذان الفجر الساعة: 3:58 ص

- موعد الشروق الساعة: 5:28 ص

- موعد أذان الظهر الساعة: 11:55 ص

- موعد أذان العصر الساعة: 3:30 م

- موعد أذان المغرب الساعة: 6:22 م

- موعد أذان العشاء الساعة: 7:43 م

متابعة مساجد مطروح

وأكد فضيلة الشيخ حسن عبدالبصير وكيل وزارة الأوقاف بمطروح على متابعة جميع المساجد بتطبيق التعليمات والقرارات الوزارية الصادرة من وزارة الأوقاف خلال شهر رمضان، على مستوى مراكز ومدن المحافظة الثمانية الحمام والعلمين والضبعة ومرسي مطروح والنجيلة وسيدي براني والسلوم وسيوة، من خلال مديرية أوقاف مطروح، ومفتشى إدارات الأوقاف.