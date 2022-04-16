ناقد فني عن التشابه بين مسلسلي «ذات» و«أمل حربي»: هناك اختلافات واضحة

تشابه كبير لاحظه جمهور الفنانة نيللي كريم، بعد عرض الحلقة 13 من مسلسل فاتن أمل حربي، بينه وبين مسلسل «ذات»، الذي عرض خلال السباق الرمضاني 2013، والتشابه بين المسلسلين هو دور «نيللي» في تجسيد فتاة مصرية تعيش قصة زواج تقليدية، شاهدناها مئات المرات، لكن التحولات الاجتماعية، عصفت بتلك الأسرة الصغيرة، لتتحول من شابة جميلة إلى ربة أسرة ممزقة بين متطلبات المعيشة والدخل الشهري الضئيل.

ومن أكثر المشاهد التي لفتت أنظار المتابعين، تعرض الفنانة نيللي للعنف في حلقة 13 من مسلسل فاتن أمل حربي، مجسدة شخصية «فاتن»، وكان سبب التعنيف عدم رغبتها في ترك مشاهدة أحد أفلام فاتن حمامة، لتعد لزوجها شريف سلامة «سيف» كوب من الشاي.

المقارنة بين مشهدين في عملين مختلفين

طلبت منه «فاتن» الانتظار حتى تنتهي من متابعة المشهد، أو مساعدتها ووضع الماء على البوتاجاز، لكنه اعترض على مشاهدتها التلفاز ما أدى إلى مشاجرتهما معًا، ودفعها من أمامه حتى سقطت على الأرض، ولم يكتف بذلك فقط إذ ألقى بالتلفاز في الشارع.

جاء هذا المشهد، مقارنة بمسلسل «بنت اسمها ذات»، ففي إحدى الحلقات، طلب باسم سمرة «عبد المجيد»، من زوجته نيللي كريم «ذات»، عند عودته من العمل أن تحضر له الطعام، فأخبرته أنه على النار، وأكملت عملها على الخياطة، وبعد دقائق ذهبت لمساعدة أحد بناتها في الاستذكار، إلا أنها تفاجأت بتكسير «عبد الحميد» لمكينة الخياطة الخاصة بها في عدم إكتراث لها.

دور المرأة في مسلسلات رمضان

وفي السياق ذاته، قال أحمد سعد الدين، الناقد الفني لـ«الوطن»، أن المسلسلين التشابه بينهما هو تناول قضية المرأة، وما تواجه من مشكلات في المجتمع، إلا أن المختلف في مسلسل «ذات» أنها تناقش دور المرأة خلال 30 سنة في مصر مارة على أزمات وتغيرات نفسية ومادية.

واضاف أن نيللي كريم، قدمت أحد أفضل أدوارها في مسلسل «ذات»، مؤدية مراحل الشخصية المختلفة، من الفتاة الصغيرة الصامتة، إلى الأم الناضجة، حيث تحول وجه هذه الممثلة الموهوبة إلى مرآة ينعكس عليها مشاعر وأحاسيس مختلفة وملونة بألوان الطيف.

وأكد سعد الدين، أن فكرة مقارنة مشهد بمشهد غير رائجة بالوسط الفني، فهناك الكثير من المشاهد مثلت دور المرأة المعفنة إلا أنها تختلف في التفاصيل، ولكن ما جعل الجماهير يربطوا بين المشهدين هو تلقائية الفنانة نيللي وتناولها الجيد للقضية.