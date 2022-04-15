خطوات الإبلاغ عن المخالفين بعد تأكيد الحكومة عدم زيادة أجرة المواصلات

بعد تحريك أسعار البنزين بمختلف أنواعه 25 قرشا بداية من اليوم أعلنت الحكومة ممثلة في وزارة التنمية المحلية عدم وجود أي زيادة في تعريفة الركوب أو أجرة المواصلات بالمحافظات، خاصة سيارات السرفيس والنقل الجماعي سواء خطوط خارجية بين المحافظات أو داخل كل محافظة أوالنقل العام، مع مناشدة المواطنين بالابلاغ الفورى عن أى تجاوزات أو مخالفات في هذا الشأن وعدم دفع تعريفة غير المقررة في أي خط من الخطوط، وفي حالة قيام السائق بدعوة الركاب لدفع أجرة أزيد عن المقررة على المواطنين الاتصال وارسال الشكوى على الفور برقم السيارة إلى صفحة مبادرة صوتك مسموع التابعة لوزارة التنمية المحلية أو الإبلاغ عبر الخط الساخن 15330 أو إبلاغ جهاز السرفيس أو غرفة عمليات المحافظات أو إدارة المرور أو الحي التابع له المواطن حتى يتم اتخاذ إجراء قانوني ضد أي سائق يخالف تعريفة الركوب.

إجراءات للرقابة على مواقف السيارات

وفيما يتعلق بالإجراءات المتبعة بعد تحريك سعر البنزين، خاطبت وزارة التنمية المحلية في تعليمات لها، المحافظات بالتركيز على المواقف وخطوط السير مع التشديد على السيارات وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعي في مكان ظاهر للمواطنين يشمل أجرة المواصلات وخط السير ويلتزم كل سائق بالتعريفة، كما هي دون تغيير أو تلاعب أو تقسيم لخطوط السير.

شكاوى المواطنين

ومن ضمن الإجراءات التي أقرتها التنمية المحلية التشديد التنسيق بين الجهات المختصة للقيام بحملات مشددة على خطوط السير والطرق والساحات وأي مواقف للوقوف على طبيعة الأمر وما إذا كانت هناك شكاوى للمواطنين من عدمه تتعلق بتعريفة الركوب أو تجاوزات لسائقي السرفيس والنقل الجماعي بشأن الأجرة مع اتخاذ إجراء فوري ضد المخالفين لضمان عدم استغلال المواطنين بعد تحريك سعر البنزين.

تعريفة الركوب

وفى سياق متصل، طالبت محافظة القاهرة بدأت أحياء القاهرة تشهد حملات من جهاز السرفيس ورؤساء الأحياء بحملات على المواقف لمتابعة الالتزام بتعريفة الركوب دون أى زيادة مع تلقى شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة بشأن أجرة المواصلات على أرقام 15496 و114 على ان يتم التحرك فور تلقى الشكوى .