ظنت أن الله عزوجل ظلمها وكانت المفاجأة أضعاف رزق لها.. «كل يوم قصة»

استعرض برنامج «كل يوم قصة مع شريف» المذاع على تليفزيون الوطن من تقديم الداعية الإسلامي شريف شحاتة، قصة النبي داوود حينما دخلت عليه امرأة وسألته أربك ظالم أم عادل؟ فتعجب النبي من سؤالها وهو يعلن أن الله هو الحكم العدل، فطلب منها أن تقص عليها قصتها كاملة.

وأشار الداعية الإسلامي شريف شحاتة، إلى أن السيدة حكت للنبي داود أنها تغزل الصوف وتبيعه في السوق وتشتري بربحها طعاما لأولادها الخمسة، خاصة أنها أرملة، وأنها وهي في طريقها للسوق أخذ طائر من على طبق تحمله كيس الصوف، وأنها لن تطعم أولادها لمدة أسبوع لهذا السبب، وقبل أن ينطق النبي داود جاءه شخص تبدو عليه ملامح الوقار وأعطاه ألف دينار، وأخبره أنه جاء مع تجار في البحر وتعرضوا لغرق سفينتهم ودعوا الله إن نجوا سيخرجون صدقات مجموعها ألف دينار، وقد نجحوا، وأن الـ1000 دينار لمن يستحقها.

أصحاب السفينة نجوا والسبب عجيب

وأوضح شحاتة، أن التاجر أخبر النبي داود أن سفينتهم أصابها خرق وتعرضت للغرق، فوجدوا طائرين يتصارعان على كيسا من الصوف حتى وقع في السفينة، وقاموا باستخدامه في سد خرق السفينة، حتى أبحرت ونجت، وأعاد له الصوف في كيس، وحينما أخرجه قالت المرأة إنها الصوف الذي سرقه الطائر منها، فقال لها داود «يا امرأة رب يتاجر لكِ في البر والبحر وتجعلينه ظالما؟!».

كل ابتلاء نتعرض له هو حكمة من المولى عزوجل

وأكد الداعية الإسلامي شريف شحاتة، أن كل ابتلاء نتعرض له هو حكمة من المولى عزوجل واختبار، مستشهدا بقوله تعالى « قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ».