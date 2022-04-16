«القومي لعلوم البحار» يستقبل 25 متدربا من 15 دولة إفريقية

تلقى خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا من عمرو زكريا حمودة رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، باستقبال فرع المعهد في الإسكندرية وفدًا إفريقيًّا من مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري.

جاء ذلك بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في وزارة الخارجية، وفي إطار البرنامج التدريبي الإقليمي تحت عنوان «الإدارة المتكاملة للموارد المائية كأداة للتكيف مع تغير المناخ»، والذي يضم 25 متدربًا من 15 دولة إفريقية.

تأثير التغير المناخي على التنمية الساحلية

وأشار التقرير إلى تنظيم المعهد ورشة عمل للوفد الإفريقي؛ لدراسة الموضوعات المختلفة فى مجال علوم البحار والمصايد، وتأثير التغير المناخي على التنمية الساحلية، مع استعراض أنشطة المعهد فى تلك المجالات، والبرامج الخاصة بحماية البيئة البحرية، من خلال تقديم العديد من المحاضرات العلمية والبرامج التنفيذية التي ينظمها المعهد مع الجهات المختلفة بالدولة، وأدار الورشة طارق عثمان رئيس شعبة البيئة البحرية، وعبير منير وكيل الشعبة، ونخبة من الخبراء في مجال الطبيعة البحرية.

إعداد مذكرات تفاهم

وأكد التقرير مناقشة آليات التعاون المستقبلي مع أعضاء الوفد الإفريقي، ودراسة إعداد مذكرات تفاهم مع الدول الإفريقية من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية.

وفي ختام الزيارة، أجرى الوفد جولة في المعامل البحثية، ومعرض الأحياء المائية، والمتحف البحرى بالفرع، برفقة حمدي عمر المشرف على معرض الأحياء المائية، والذي قدم شرحًا عن الأسماك والكائنات البحرية التي يضمها المعرض بفرع الإسكندرية.