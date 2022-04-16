مسلسل سوتس Suits بالعربي الحلقة 14 .. صديق أحمد داود يكتشف خيانته

حققت الحلقة الجديدة من مسلسل سوتس بالعربي تفاعلًا كبيرًا من قبل الجمهور بعد عرضها مساء أمس عبر شاشة قناة cbc وذلك بسبب التطورات الجديدة بين الأبطال وهنا تعرف على ملخص مسلسل سوتس Suits بالعربي الحلقة 14.

مسلسل سوتس Suits بالعربي الحلقة 14 شهد كثير من الأحداث كان أولها عودة شيرين التى تجسد شخصيتها الفنانة يارا عزمي لأدم الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد داود بعد الأزمة التى حدثت بينهم بسبب غيرة أدم على ليلي التى تجسد شخصيتها الفنانة تارا عماد.

مسلسل سوتس Suits بالعربي الحلقة 14

ولكن شهدت نهاية حلقة سوتس بالعربي تطورًا كبيرًا في الأحداث بسبب نسيان أدم لهاتفه الخاص فى منزل مروان صديقه وهو الأمر الذي سبب أزمة لعدم علم مروان بأن حبيبته القديمة على علاقة بصديقه أدم.

وبسبب نسيان أدم للهاتف الخاص به، اكتشف مروان أن شيرين تحاول الاتصال على الأول، وأن ليلي أيضا أرسلت رسالة لأدم تخبره فيها بأنها ستبتعد عنه لأنها تعلم أنه يحب ليلى وسمع مروان هذه الرسالة.

أحمد داود في ورطة

وفى المشهد الأخير قرر مروان الذهاب لفريدة التي تجسد شخصيتها الفنانة صبا مبارك وهي صاحبة مكتب المحاماة الذي يعمل فيه أدم وأخبرها بأنه يريد أن يكشف لها معلومات عن أدم.